ما هي فوائد زيت بذور العنب ؟

قال موقع ألماني مختص بمجال الصحة، اليوم الخميس، إن زيت بذور العنب يتمتع بفوائد جمّة لصحة وجمال البشرة.

فوائد زيت بذور العنب

وأوضح الموقع، أن زيت العنب يحارب ظهور التجاعيد ويمنح البشرة ملمسا مخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.

كما بينت أن زيت بذور العنب يحارب التجاعيد بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين “E”، والذي يعمل على إبطاء عملية شيخوخة البشرة، ويحافظ على مرونتها ويمنحها مظهرا مشدودا.

ويزخر زيت بذور العنب بتوليفة من المواد الفعالة، مثل فيتامين “K، وأميجا 6، والليسيثين"، والتي تبث الشباب والحيوية في البشرة، لاسيما البشرة الجافة والخشنة والمتشققة.

ولفتت إلى أنه يمكن الاستفادة من مزايا زيت بذور العنب الجمالية من خلال استعمال مستحضرات العناية المحتوية عليه أو من خلال استعماله في صورة نقية، مع مراعاة استخدام الزيت المعصور على البارد؛ حيث إن هذه الطريقة تحافظ على المواد الفعالة الموجودة به.