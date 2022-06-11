تتمتع فاكهة المانجا بطعمها اللذيذ، كما تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية المهمة للجسم، حيث نصح الكثير من الأطباء بتناول المانجا.

وقد نصح خبراء في مجال الصحة، بتناول المانجا؛ لأنها غنية بالعديد من العناصر والمواد الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

ما هي فوائد المانجو الصحية؟

فوائد المانجو

- مفيدة لصحة الجلد والعيون

للمانجو فوائد عديدة تعود على صحة الجلد والعيون، وهذا يعود إلى كون المانجو مصدر ممتاز لفيتامين أ، وبيتا كاروتين، والألفا كاروتين، والفلافونيدات.

ومن المعروف دور فيتامين أ ومشتقاته كمضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة في الجسم، ومهمة للحفاظ على صحة الجلد والعيون، والوقاية من علامات الشيخوخة والتجاعيد.

كما أثبتت دراسة احتواء المانجو على الزياكسانثين (Zeaxanthin) وهو مضاد للأكسدة مهم جدًا لمنع حدوث الضرر الناتج عن الضمور البقعي.

- الوقاية من السرطانات

تعد فاكهة المانجو غنية جدًا بالعديد من مضادات الأكسدة، ومركبات الفلافينويد، مثل: البوليفينول (Polyphenolic)، والتي وجد لها دور في الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون، والكاروتينات التي لها دور في الوقاية من سرطانات الرئة وسرطانات الفم.

أثبتت دراسة قدرة الفواكة والخضروات الغنية بالكاروتينويدات، مثل: المانجو على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

- غنية بالفيتامينات والمعادن

تحوي المانجو العديد من الفيتامينات والمعادن، فهي غنية بالبوتاسيوم، والنحاس، وفيتامين ب6، فيتامين ج، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، وفيتامين أ، وحمض الفوليك، والنايسين وغيرها العديد.

ما هي فوائد المانجو الصحية؟

- السيطرة على ضغط الدم

تعد المانجو مصدر غني بالبوتاسيوم، حيث أن كل 100غرام من المانجو تحتوي على ما يقارب 156 مليغرام من البوتاسيوم وما لا يتجاوز 2 مليغرام من الصوديوم.

والبوتاسيوم مهم جدًا لموازنة السوائل في الجسم، ويساعد في الحفاظ على انتظام ضربات القلب، وتنظيم إرسال الإشارات والسيلات العصبية. ومهم لانقباض العضلات، وبالتأكيد معروف بدوره الكبير في المساعدة على تقليل ضغط الدم.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

إحتواء فاكهة المانجو على الألياف يجعل لها دور كبير في تنظيم عمل الجهاز الهضمي، والوقاية من الامساك والبواسير، كما وجد في المانجو أنزيمات تساعد على تهدئة المعدة والأمعاء.

ومن المعروف بأن الألياف الغذائية لها دور في السيطرة على مستويات الكوليسترول في الجسم وخفضها، مما يجعل لها دور في تعزيز صحة القلب والشرايين أيضًا.