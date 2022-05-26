هل ارتفاع ضغط الدم عند الوقوف يعني مرض خطير؟

أكدت دراسات طبية اليوم الخميس 26/5/2022، أن ارتفاع ضغط الدم عند الوقوف يرتفع باحتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وقال كبير مؤلفي الدراسات باولو بالاتيني أستاذ الطب الباطني في جامعة "بادوفا" الإيطالية: "أكدت فرضيتنا الأولية، وهي أن الزيادة الواضحة في ضغط الدم عند التحول من وضعية الجلوس إلى الوقوف، يمكن أن تكون مؤشراً على أمراض خطيرة لدى الشباب".

وأضاف: "فوجئنا إلى حد ما أنه حتى الزيادة الطفيفة نسبيا في ضغط الدم (6 إلى 7 ملم زئبقي) كانت تنبئ بأمراض قلبية خطيرة على المدى الطويل".

ولم يكن أي من المشاركين قد تناول دواء لخفض ضغط الدم قبل الدراسة، وتم تقييمهم جميعاً في البداية على أنهم معرضون لخطر منخفض لأمراض القلب الرئيسية بناء على نمط حياتهم وتاريخهم الطبي، علماً أنهم لم يكونوا يعانون مرض السكري أو ضعف الكلى، وفقما ذكرت وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” للأنباء.

وخلال الدراسة، أخذت قراءات ضغط الدم للمشاركين في أوضاع بدنية مختلفة، بما في ذلك الاستلقاء وبعد الوقوف.

ومن بين المشاركين الذين سجلوا أعلى ارتفاع في ضغط الدم عند الوقوف، بلغ متوسط زيادة ضغط الدم لدى أعلى 10 بالمئة 11.4 ملم زئبقي، وسجل جميعهم معدلا أعلى من 6.5 ملم زئبقي.

كما سجل المشاركون الآخرون انخفاضاً متوسطاً قدره 3.8 ملم زئبقي في الضغط الانقباضي عند الوقوف.

وخلال متابعة مدتها 17 عاماً، واجه المشاركون في الدراسة 105 عوارض رئيسية متعلقة بالقلب، وكان أكثرها شيوعاً النوبات القلبية وآلام الصدر المرتبطة بالقلب والسكتة الدماغية.