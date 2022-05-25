توضيح هام بشأن فرق سعر صرف المنحة القطرية 100 دولار

من المقرر، أن تصرف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو، يوم غدٍ الخميس 26/5/2022، للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وعادة مايتم صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بملغ قدره (310 شيكل)، حيث تم تثبيت سعر صرف الدولار بهذه القيمة.

وقد أوضحت عزيزة الكحلوت المتحدث باسم وزارة التنمية، أن فرق سعر الصرف بحسب قيمة الدولار أمام الشيكل بالسوق يتم الاستفادة منه بزيادة أعداد المستفيدين، حيث سيتم الصرف هذا الشهر لعدد أكثر من 103 ألف مستفيد.

وأشارت الكحلوت إلى أن رابط فحص أسماء صرف المنحة القطرية، ستعلن خلال اليوم، موضحاً أن فرق الدولار ستعطى لأسماء تم إضافتها، ولكنها ليست جديدة.

وبينت الكحلوت، أن هذه الأسماء كانت موجودة على النظام، لافتةً إلى أنه

بعد أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالاسم، ستعود مرة أخرى.

وبشأن معايير صرف الدفعة الحالية، أوضحت الكحلوت، أن الصرف سيكون للأسماء التي استلمت أقل من 27 مرة، ومن استلم 27 مرة ولديه عدد أبناء أعزب 6 فما فوق، فيما لازالت الأسماء المسافرة خارج البلاد متوقفة لحين عودتهم، ومن يوجد خلل في رقم الجوال ومن توفي زوجها، حيث يتم حل كافة اشكالياتها خلال 3-4 شهور.