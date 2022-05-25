ستصرف غداً: بدء إرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2022

بدأت الامم المتحدة اليوم الأربعاء 25/5/2022، إرسال رسائل نصية للمنتفعين من المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر مايو/آيار من الدفعة النقدية من المنحة القطرية التي تصرف للأسر الفقيرة في قطاع غزة، التي تعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، والتي لا مصدر دخل لها، سوى ما تدفعه لهم قطر منتصف كل شهر، فهم ينتظرون هذا الإعلان على أحر من الجمر، وخاصة أن قطاع غزة يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مايو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غد الخميس الموافق 26/05/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين ، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وكان السفير القطرية محمد العمادي وصل يوم الاربعاء الماضي الي قطاع غزة ، للإطلاع على العديد من المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في قطاع غزة ، وسط ترقب لموعد صرف المنحة القطرية في قطاع غزة ، وسط تسريبات بشأن تحسين نسبة الصرف ، ليكون الصرف من 3.10 الى 3.30 ، إلا أنه غادر قبل أن يتم صرف المنحة القطرية.



وكانت مصادر اعلامية كشفت الاسبوع الماضي أن زيارة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة لقطاع غزة، تهدف إلى مناقشة بعض القضايا المهمة مع قيادة حركة حماس والرد على مطالب سابقة ومتكررة تقدمت بها الحركة على أعلى المستويات لقطر، وتتمثل بإعادة ترتيب مبلغ المنحة القطرية الشهرية المخصصة لقطاع غزة والتي يقتصر صرفها منذ عدة شهور على 24 مليون دولار فقط من اصل 30 مليون دولار.

وفقا للمصادر الاعلامية لا تصرف المنحة المالية القطرية الشهرية كما هو مقرر ومعلن في وسائل الإعلام والبالغ قيمتها نحو 30 مليون دولار وما يصل إلى القطاع 24 مليون دولار فقط بواقع عشرة ملايين لوقود محطة توليد الكهرباء وعشرة ملايين أخرى للأسر الفقيرة والمهمشة وأربعة ملايين دولار كرواتب لموظفي غزة ممن لا يتقاضون رواتبهم من السلطة.

بدء إرسال رسائل المنحة القطرية قبل قليل -موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 5 مايو 2022

المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، انه حتى اللحظة لم يتم الرد على مطالب "حماس" والتي أثارتها على أعلى المستويات وتحديدا من خلال الاتصالات بين رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية والأمير القطري الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ووزير خارجيته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضح أن حركة حماس تنتظر من العمادي رداً إيجابياً خلال زيارته الحالية يقضي بإعادة ترتيب المنحة بما يضمن إعادتها إلى 30 مليون دولار كما هو متفق عليه.

يذكر انه حتى اللحظة لم تصرف اللجنة القطرية المنحة المخصصة للفقراء للشهر الجاري والبالغة عشرة ملايين دولار تقريباً لنحو 100 ألف أسرة بواقع 100 دولار لكل أسرة.

بدء إرسال رسائل المنحة القطرية قبل قليل -موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 5 مايو 2022

صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:





بدء إرسال رسائل المنحة القطرية قبل قليل -موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 5 مايو 2022

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية

ويبقى المواطنين في قطاع غزة في ترقب جراء تاخر موعد الصرف وترقب رابط فحص قبل قليل: موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022