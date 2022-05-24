احذر.. هذه الأطعمة قد تعرضك للإصابة بـ "العمى التام"

عادةً ما تميل الرؤية إلى الضعف مع التقدم في السن، إلا أن النظام الغذائي قد يسرع من هذا التدهور ويزيده سوءً في بعض الحالات، وبحسب شارون كوبلاند من Feel Good Contacts، قد تحفز أربعة أطعمة على تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) والذي يمكن أن يؤدي إلى "العمى التام".

وكشفت كوبلاند عن المخاطر التي تشكلها عناصر غذائية محددة في مقابلة حديثة مع موقع Express.co.uk، حيث قالت: "الكميات الزائدة من الأطعمة عالية التحلية والكربوهيدرات المكررة (تظهر عادة في النظام الغذائي الغربي) يمكن أن تسبب فقدان البصر".

قائمة الأطعمة

وأشارت إلى أن بعض أسوأ الكربوهيدرات المكررة يضم الخبز الأبيض، والمعكرونة، وكذلك الأطعمة شديدة التحلية مثل الكاتشب والمشروبات الغازية.

وأكدت كوبلاند، أن الأطعمة المذكورة أعلاه يتم هضمها بسرعة، وهو ما يعمل على زيادة نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تؤدي إلى تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) والذي يحدث عندما يقع تلف لشبكية العين".

وتابعت: "يسبب الضمور البقعي العمى في مجال الرؤية المركزي ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى "العمى التام".

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يسبب مرض السكري من النوع 2، ويمكن أن يتعرض المصابون بالسكري إلى الإصابة باعتلال الشبكية السكري الذي يمكن أن يسبب مشكلات في العينين، فكلما طالت مدة بقاء السكر في الدم خارج نطاق السيطرة لدى مرضى السكري، زادت فرصته في تطوير مشكلات في عيونهم".

النظام الغذائي الغربي

وبحسب كوبلاند، فإن الأجزاء النموذجية الأخرى من النظام الغذائي الغربي التي يمكن أن تضر عينيك تشمل اللحوم المصنعة، مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد واللحوم الباردة "هذه اللحوم المصنعة تحتوي على الكثير من الملح. كما أن الملح الزائد (وكذلك الكافيين) في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أوضحت طبيبة العيون، أنه يمكن أن ينتج اعتلال الشبكية من خلال ارتفاع ضغط الدم وتلف الأوعية الدموية في الشبكية.