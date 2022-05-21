تُعد الحموضة بمثابة الشعور بحرقان في الصدر والحلق، ويرجع ذلك لعدة أسباب كتناول بعض الأطعمة، وخصوصاً الحارَّة والدهنية والحمضية منها.

وينصح العديد من الأطباء بتجنب بعض الأطعمة التي تزيد من الحموضة وتأثيراتها على المعدة، ومن هذه الأطعمة ما يلي:

ما هي طرق التخلص من الحموضة؟

طرق للتخلص من الحموضة:

1- عدم شرب المشروبات الغازية

المشروبات الغازية من المشروبات الممنوعة لمن يعانون من الحموضة؛ فهي تجعل المريض يتجشَّأ؛ ما يؤدي إلى إرسال الحمض إلى المَرِّيء، وهو ما ينتج عنه تفاقم الشعور بالحموضة.

2- تناول الطعام باعتدال وببطء

عندما تكون المعدة ممتلئة جداً، يمكن أن يكون هناك المزيد من الارتجاع إلى المَرِّيء، وهو ما ينتج عنه الحموضة الشديدة؛ لذلك يجب تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة يومياً.

3- تجنُّب بعض الأطعمة

النعناع والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والطماطم والبصل والثوم والقهوة والشاي والشوكولاتة؛ تتسبب في تفاقم أعراض الحموضة، لذلك من الأفضل تجنُّب هذه الأطعمة للتخلص من الحموضة.

4- الإقلاع عن التدخين

قد يؤدي النيكوتين إلى إرخاء العضلة العاصرة للمَرِّيء السفلية؛ ما ينتج عنه الشعور المستمر بالحموضة.

5- المحافظة على استقامة الجسم بعد الأكل

عند الوقوف أو الجلوس، فإنَّ الجاذبية وحدَها تساعد في الحفاظ على الحمض في المعدة، ولكن عند الاستلقاء، يزداد الإحساس بالحموضة.

لذلك حاولي الانتهاء من تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات، ما يعني عدم الحصول على قيلولة بعد الغداء، وعدم تناول وجبات متأخرة أو وجبات خفيفة في منتصف الليل؛ منعاً لزيادة أعراض الحموضة.