هذه الأعشاب تساعد في إنقاص وزنك بشكل أسرع وأسهل

يسعى الكثيرون لفقدان الوزن بكل سهولة، لذا هناك أعشاب تساعد في إنقاص وزنك بشكل أسرع، حيث أن قلة من الناس يمكنهم إنقاص الوزن من خلال ممارسة التمارين الرياضية القوية، إلا أن قلة آخرين يمكن أن يفقدوا الوزن ببساطة عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي.

فقدان الوزن عملية بطيئة وثابتة، ومن المستحيل خسارة الكيلوغرامات بين عشية وضحاها، لذلك عندما تصادف أي شخص يدعي أنه يساعدك على إنقاص الوزن خلال فترة قصيرة ، لا تصدقه. لتحقيق الوزن المطلوب ، عليك أن تخطو خطوات صغيرة. ستساعدك خطوة واحدة صغيرة في كل مرة على المدى الطويل.

الأيورفيدا، لها دور خاص في إدارة الوزن. تم تناقل التقاليد العريقة للأيورفيدا وفوائدها الصحية المثبتة عبر الأجيال.

ففيما يلي 5 أعشاب أيورفيدا يمكن أن تضمن انخفاضًا في الوزن إذا تم تناولها بانتظام:

الكركم

لا يكتمل أي طبق هندي بدون قليل من الكركم. هذه التوابل الصفراء لها أهمية طبية ودينية في المنازل الهندية. الكركم له خصائص للتحكم في الوزن. يزيد الكركم من التمثيل الغذائي في الجسم وهي علامة جيدة لمن يعتزمون إنقاص الوزن. كما أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة مما يجعله مرشحًا مثاليًا لفقدان الوزن.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها زيادة استهلاك الكركم بصرف النظر عن تناوله من وجبتك اليومية. يمكنك شرب كوب من الماء الدافئ مع الكركم والفلفل الأسود. يمكنك أيضًا إضافة الحليب إلى هذا الكوب وتناوله قبل النوم.

الكمون

يحتوي الكمون على عناصر تحفز عملية التمثيل الغذائي والتي تساعد على الهضم أيضًا. من المعروف أن الكمون يمنع الانتفاخ وتكوين الغازات في الأحشاء.

إن نقع الكمون في الماء أول شيء في الصباح يساعد في التحكم في الوزن.

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود هو أحد التوابل العديدة التي تعود أصولها إلى الهند. يعود أصل الفلفل الأسود إلى ساحل مالابار في الهند وهو أحد أقدم التوابل المعروفة.

نظرًا لمذاقه الفريد الذي يشبه طعم الفلفل الحار ، يُنظر دائمًا إلى الفلفل الأسود على أنه نوع من التوابل التي تحرق الدهون.

وفقًا لدراسة بحثية ، يتداخل عنصر البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود مع نشاط الجينات المسؤولة عن تكوين خلايا دهنية جديدة. تقول الدراسة أن هذا يحدد سلسلة من ردود الفعل التي تحافظ على فحص تكوين الدهون في الجسم.

القرفة

القرفة ذات الرائحة الفاخرة لها دور كبير في التحكم في الوزن. تعمل القرفة على موازنة مستوى السكر في الدم وتحافظ على الجسم ممتلئًا. إنه يحد من الرغبة الشديدة وآلام الجوع ويمنعك بطريقة ما من تناول الطعام غير الضروري.

هناك طرق مختلفة يمكنك تناول القرفة بها. يمكنك إضافته إلى الشاي أو تناوله مع فطيرة. يمكنك أيضًا مضغ قطعة صغيرة من لحاء القرفة؛ إنها حلوة المذاق وله طعم خاص به.

الزنجبيل

بالنسبة لكثير من الناس في الهند ، يبدأ اليوم بفنجان ساخن من شاي الزنجبيل. الزنجبيل ينشط الهضم ويثبط الشهية. أهم نشاطين بيولوجيين ضروريين للغاية لفقدان الوزن. يحتوي الزنجبيل أيضًا على مضادات الأكسدة وله تأثيرات مضادة للالتهابات.

أكدت دراسات مختلفة أن الاستهلاك المنتظم للزنجبيل يقلل من الشعور بالجوع ويزيد من توليد الحرارة أو إنتاج الحرارة من حرق السعرات الحرارية.