دراسة: التوت البري يساعد في تحسين الذاكرة

أفادت دراسة حديثة أن إضافة التوت البري إلى نظامك الغذائي يساعد في تحسين الذاكرة ووظائف المخ، وخفض الكوليسترول "الضار"، وفقًا لبحث جديد من جامعة إيست أنجليا (المملكة المتحدة)، نشر اليوم في دورية "فونتيرز إن نيوتريشن".

ودرس فريق البحث فوائد تناول ما يعادل كوب من التوت البري يوميًا لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و 80 عامًا.

ويأملون في أن نتائجهم يمكن أن يكون لها آثار على الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف.

ويقول كبير الباحثين الدكتور ديفيد فوزور، من كلية طب نورويتش في جامعة إيست أنجليا: "من المتوقع أن يؤثر الخرف على حوالي 152 مليون شخص بحلول عام 2050، ولا يوجد علاج معروف، لذلك من الضروري أن نسعى إلى تدخلات نمطية قابلة للتعديل، مثل النظام الغذائي، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر المرض والعبء.

وأظهرت الدراسات السابقة أن تناول الفلافونويد الغذائي العالي يرتبط بمعدلات أبطأ من التدهور المعرفي والخرف، وقد وجد أن الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين والبروانثوسيانيدين، التي تعطي التوت لونها الأحمر أو الأزرق أو الأرجواني، تحسن الإدراك.

والتوت البري غني بهذه المغذيات الدقيقة وقد تم التعرف عليه لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، لذلك أراد الفريق البحثي معرفة المزيد حول كيف يمكن أن يساعد التوت البري في تقليل التنكس العصبي المرتبط بالعمر.

حقق فريق البحث في تأثير تناول التوت البري لمدة 12 أسبوعًا على وظائف المخ والكوليسترول بين 60 مشاركًا يتمتعون بصحة إدراكية.

تناول نصف المشاركين مسحوق التوت البري المجفف بالتجميد، أي ما يعادل كوبًا أو 100 جرام من التوت البري الطازج يوميًا، النصف الآخر تناول دواءً وهمياً.

والدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي فحصت التوت البري وتأثيره طويل المدى على الإدراك وصحة الدماغ لدى البشر.

أظهرت النتائج أن تناول التوت البري أدى إلى تحسن كبير في ذاكرة المشاركين للأحداث اليومية (الذاكرة البصرية العرضية) ، والأداء العصبي وتوصيل الدم إلى الدماغ (نضح الدماغ).

ويقول الدكتور فوزور: "وجدنا أن المشاركين الذين تناولوا مسحوق التوت البري أظهروا تحسنًا ملحوظًا في أداء الذاكرة العرضية إلى جانب تحسين الدورة الدموية للعناصر الغذائية الأساسية مثل الأكسجين والجلوكوز إلى أجزاء مهمة من الدماغ تدعم الإدراك، وتحديداً تقوية الذاكرة واستعادتها".

ويضيف: "أظهرت مجموعة التوت البري أيضًا انخفاضًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار، المعروف بإسهاماته في تصلب الشرايين، سماكة أو تصلب الشرايين الناجم عن تراكم اللويحات في البطانة الداخلية للشريان، وهذا يدعم فكرة أن التوت البري يمكن أن يحسن صحة الأوعية الدموية وقد يساهم جزئيًا في تحسين تروية الدماغ والإدراك".