ما هو مرض جدري القرود؟ 

اكتشف مؤخراً عدد من العلماء في دول أوروبية عدداً من الإصابات بفيروس "جدري القرود" بين البشر.

وكانت قالت السلطات الصحية :"إن عدد الإصابات المشتبه فيها يُقدر بنحو 70 حالة، من ضمنهم 5 حالات مؤكدة في البرتغال، وكذلك 7 في إسبانيا، و9 حالات مؤكدة في بريطانيا، وحالة واحدة في كل من السويد وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا".

فما هو مرض جدري القرود؟

يُعد جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة، عادة ما تكون خفيفة ويتعافى منها معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، حيث لا ينتشر الفيروس بسهولة بين الناس، ويُقال إن الخطر على عامة الناس منخفض للغاية.

سبب التسمية

اكتُشف "جدري القرود" لأول مرة عام 1958، عندما حدث تفشيان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة بالدنمارك، والتي كانت تُستخدم في إجراء الأبحاث العلمية على الأمصال، ومن هنا جاء اسم "جدري القرود".

كما سُجلت أول حالة بشرية من هذا المرض عام 1970 لدى صبي يبلغ من العمر 9 سنوات، ويعيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن "جدري القرود" لدى البشر في بلدان أخرى وسط وغرب إفريقيا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فالقرود ليست الحامل الرئيسي للمرض، حيث إن القوارض، كالجرذان والسناجب، هي المستودع الرئيسي للفيروس.

وتُشير المنظمة إلى احتمال أن يكون تناول اللحوم غير المطهية جيداً من الحيوانات المصابة بعدوى المرض عامل خطر يرتبط بالإصابة به.

و لا توجد أي أدوية أو لقاحات محددة لمكافحة عدوى "جدري القرود"، لكن يُمكن استخدام لقاح الجدري للوقاية من الإصابة بتلك العدوى بنسبة تبلغ 85%.

وعلى الرغم من أن الإصابات كانت حصراً على دول إفريقيا، إلا أن عام 2013 شهد إصابة عدد من الحالات خارج القارة لأول مرة، إذ أصيب مجموعة من سكان منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة بذلك المرض.

الوضع الحالي في العالم

بالنسبة للتفشي الحالي في بعض دول أوروبا والولايات المتحدة، لا يعرف العلماء على وجه الدقة كيفية حدوث العدوى.

وبدورها تقول وكالة الأمن الصحي البريطانية، في بيان:" إن الحالات الأخيرة في الغالب تقع بين المثليين".

ولم يتم وصف "جدري القرود" سابقاً على أنه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، على الرغم من إمكانية انتقاله عن طريق الاتصال المباشر أثناء ممارسة الجنس.

ويُشار إلى أنه لم تسافر حالتان من الحالات المُصابة في بريطانيا إلى أي بلد يتوطن فيه هذا المرض، وهذا يعني أنهما أصيبا به داخل بريطانيا بواسطة الانتقال من شخص لآخر على الأرجح.

وفي الولايات المتحدة، لم يسافر المريض المصاب بـ"جدري القرود" مؤخراً إلى البلدان، التي يحدث فيها المرض لكنه زار كندا.

كما لا يوجد دليل على أن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر يُمكن أن يحدث وباءً كما هو الحال في كورونا، إذ يستلزم حدوث وباء كبير أن يتمكن كل شخص مُصاب من نقل الفيروس لشخص واحد آخر على الأقل، وهو ما لا يحدث في عدوى جدري القرود.

كيفية انتقال المرض؟

ينتقل مرض "جدري القرود" عبر المخالطة المباشرة لسوائل الحيوانات المُصابة بالعدوى الفيروسية أو الحاملة لها، ويُمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الآفات الجلدية، أو عن طريق سوائل المريض أيضاً.

وينتقل المرض أيضاً عن طريق المشيمة من الأم للجنين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة جدري القرود تتراوح بين 5 إلى 21 يوماً، وفي تلك الفترة يُصاب المريض بالحمى والصداع وآلام الظهر والعضلات والوهن الشديد، علاوة على تضخم العقد الليمفاوية.

ثم تبدأ مرحلة ظهور الطفح الجلدي بعد حوالي (3 أيام) من الإصابة بالحمى، إلا أن ذلك الطفح يختفي في الغالب بعد 3 أسابيع.

ولا تتجاوز معدلات الوفيات في الحالات الموثقة نسبة 10%، وتحدث غالباً بين الأطفال، إذ يبدو أن الفئات الأصغر سناً أكثر حساسية لذلك المرض.