تُعد عشبة البابونج من الأعشاب التي تتميز بفوائد عديدة فهو يعالج العديد من المشاكل الصحية مثل؛ آلام المعدة وآلام الرأس.

وينصح العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة، بالبابونج وخاصة تناوله مغلياً لمحاربة العديد من الأمراض، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي، ومن هذه الفوائد أيضاً:

ما هي فوائد البابونج؟

فوائد البابونج

1- تعزيز المناعة

يعمل البابونج على تعزيز المناعة وزيادة حصانة الجسم ضد العدوى والالتهابات، وبهذا فإن مغلي البابونج قد يكون فعال في علاج الإنفلونزا، وأمراض البرد، والتخفيف من أعراضها.

2- الأمراض الجلدية وتقرحات الفم

شرب مغلي البابونج أو الاستخدام الموضعي له قد يساهم في علاج بعض المشاكل الجلدية وتهدئتها مثل؛ الأكزيما (Eczema)، والتهاب الجلد وطفح الحفاظات، كما أن البابونج مفيد كغسول الفم، ويساهم في علاج تقرحات الفم وتعزيز صحته.

3- علاج الأرق واضطرابات النوم

تبعًا لبعض الدراسات، يعتبر مغلي البابونج مهدئًا للأعصاب ويساعد على الاسترخاء، وتناول من 3 إلى 4 أكواب من مغلي البابونج يساهم في علاج الأرق، وقد أكدت الدراسات والتجارب المخبرية على الحيوانات أن تناول كميات صغيرة من البابونج قد يساهم في تخفيف القلق ويساعد على النوم وحل مشاكل النوم.

4- علاج متلازمة ما قبل الحيض

شرب مغلي البابونج لمدة أسبوعين لوحظت زيادة في مستويات الحمض الأميني جلايسين، الذي يساهم في خفض تشنجات العضلات، كما يساعد على استرخاء الأعصاب، مما يساهم في التقليل من أعراض المتلازمة السابقة للحيض، مثل؛ التوتر وتقلصات الرحم وآلام البطن.