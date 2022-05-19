ما هي فوائد العُصفر ؟

يُعد العصفر من أهم النباتات التي تحتوي على الكثير من الفوائد والاستخدامات، وقد نصح العديد من الأطباء بتناول العصفر، لاستخدمه في العديد من المجالات، مثل الطب والطبخ.

وقد أوصى الأطباء بتناول العصفر بشكل منتظم لفوائده المتعددة وأهمها : القولون العصبي والعديد من الفوائد الأخرى، ومن هذه الفوائد ما يلي:

تعزيز صحة الجهاز المناعي:

يساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي؛ بفضل احتوائه على عناصر غذائية مهمة، مثل مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تنظِّم العمليات الحيوية في الجسم؛ ما يدعم المناعة لمحاربة العدوى والأمراض المختلفة.

يقضي على الغازات والانتفاخات:

كما أنه يقضي على الغازات والانتفاخات المصاحبة للمرض، ويُعتبر جيداً لتحسين عملية الهضم والتخلص من السموم التي تُوجد بالجسم.

كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للصحة؛ حيث يلعب دوراً مهماً في دعم المناعة، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار وفقدان الوزن، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الشعر والبشرة وتحسين المزاج.

يساعد في خسارة الوزن:

يلعب العصفر دوراً كبيراً في خسارة الوزن الزائد في الجسم؛ بفضل محتواه العالي من الأحماض الدهنية التي تعمل على حرق الدهون بشكل فعَّال؛ ما يُسْهِم في خسارة الوزن.

تحسين الحالة المزاجية:

يحتوي العصفر على العديد من المركَّبات والزيوت الطبيعية والأحماض اللينولينية التي تساعد على إفراز مادتي السيروتونين والتربتوفان اللتين تحفِّزان هرمون السعادة وتقضيان على الشعور بالقلق والخوف والاكتئاب، بالإضافة الى المساهمة في تهدئة الأعصاب؛ الأمر الذي يحسِّن المزاج والنوم بشكل جيد.

تقليل نسبة الكوليسترول:

يحتوي العصفر على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، وبخاصة حمض اللينوليك الذي يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم ورفع نسبة الجيد منه.

كما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع؛ ما يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويمنع التعرُّض للسكتات الدماغية.

الحفاظ على نسبة السكر في الدم

يُسْهِم العصفر في الحفاظ على نسبة السكر الطبيعية في الدم؛ لاحتوائه على الأحماض الدهنية، وبخاصة «الأوميغا 3» التي تعمل على مقاومة الأنسولين وتنظيم إفرازه في الدم؛ ما يحسِّن من نسبة الجلوكوز في الجسم ويقي من خطر الإصابة بالسكري.

يساعد في تنظيف البشرة:

يساعد العصفر في تنظيف البشرة وتطهيرها وتنقيتها من الشوائب والجراثيم من خلال إزالة الجلد الميت وتكوين خلايا جديدة؛ بفضل خصائصه المضادة للأكسدة واحتوائه على الأحماض والفيتامينات التي تعمل على تنظيف المسام والتخلص من مشكلات البشرة المختلفة، مثل: حب الشباب، والرؤوس السوداء، والبثور والندوب.

تحفيز عمل الكبد :

يعمل العصفر على تحفيز إفراز العصارة الصفراوية في الكبد، ويساعد على تنقيته وتطهيره وتخليصه من السموم المتراكمة فيه؛ الأمر الذي يقلِّل من الإصابة بأمراض الكبد، وخصوصاً «التهاب الكبد C».

يساعد على صحة الرحم:

يحتوي العصفر على العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبخاصة حمض اللينوليك الذي يعمل على تنظيم الهرمونات؛ ما يقضي على اضطرابات الدورة الشهرية والآلام المصاحبة لها وينظِّمها.

كما يساعد كذلك على تنظيف الرحم من البكتيريا والجراثيم والفطريات، ويقي من خطر الإصابة بسرطان الرحم.