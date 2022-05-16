علامات تنذر بالسكتة الدماغية..تعرف عليها؟

علاقة وثيقة تربط بين الإصابة بسكتة دماغية وارتفاع ضغط الدم، المرض الذي يعاني منه الملايين حول العالم، أي أن فرص الوفاة بالسكتة مضاعفة.

مايو/أيار هو شهر التوعية بمخاطر السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة، بهدف انتشال كثيرين من الوفاة من مرض يلعب فيه الوقت عاملاً مهماً للنجاة.

عندما تصاب بسكتة دماغية لا يحصل دماغك على الدم الذي يحتاجه، لذا فأنت بحاجة إلى علاج على الفور لتقليل فرص الإصابة بتلف الدماغ أو الإعاقة أو حتى الموت.

السكتة الدماغية خطيرة ومميتة، وتعد القاتل رقم 5 وسبباً رئيسياً للإعاقة في أمريكا، حيث يصاب بالمرض سنوياً نحو 800 ألف شخص، ومع ذلك يمكنك التحكم في العديد من عوامل الخطر للسكتة الدماغية وعلاجها.

ويعد عامل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، "القاتل الصامت"، كما وصفته جمعية القلب الأمريكية، موضحة أن ما يقرب من نصف البالغين الأمريكيين يعانون منه.

وحذرت من ترك مشكلة ارتفاع ضغط الدم دون علاج، لأن"الضرر الذي يلحقه بجهاز الدورة الدموية هو عامل مهم يسهم في الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والتهديدات الصحية الأخرى"، وفقا للجمعية.

من الضروري الحفاظ على صحتك ونشاطك للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وفقدان الذاكرة وصعوبة التفكير والتعلم.

علامات تنذر بالسكتة الدماغية

وسلطت جمعية القلب الأمريكية الضوء على مشكلة السكتة الدماغية، موضحة أن من الضروري التعرف على العلامات التي تنذر بقرب حدوث سكتة دماغية.

وقالت إن الاتصال الفوري بجهات الإسعاف ضروري، ويمكن أن يحدث هذا فرقًا بين التعافي القوي والإعاقة أو حتى الموت.

وقدّمت جمعية القلب علامات مهمة يجب أن يختبرها كل من يشك في قرب الإصابة بالسكتة الدماغية، هي:

- الوجه

ابتسم وشاهد ما إذا كان جانب واحد من الوجه يتدلى.

- الذراعان

ارفع كلا الذراعين. هل تسقط ذراع واحدة؟.

- الكلام

قل عبارة قصيرة وتحقق من وجود كلام غريب أو مشوش.

بينما حصر مركز السيطرة ع الأمراض والوقاية منها علامات السكتة الدماغية عند الرجال والنساء فيما يلي:

1- خدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق

2- الارتباك أو صعوبة التحدث أو فهم الكلام

3- مشكلة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما

4- صعوبة في المشي

5- دوار أو مشاكل في التوازن

6- صداع شديد بدون سبب معروف

وقالت إنه أثناء السكتة الدماغية فإن كل دقيقة مهمة، حيث يمكن أن يقلل العلاج السريع من تلف الدماغ الذي يمكن أن تسببه السكتة الدماغية.

ومن خلال معرفة علامات وأعراض السكتة الدماغية، يمكنك اتخاذ إجراءات سريعة وربما إنقاذ حياة.

نصائح للوقاية من السكتة الدماغية

وقالت جمعية القلب الأمريكية إنه لم يفت الأوان أبداً للبدء في اتخاذ خيارات صحية لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية، منها:

1- احصل على قسط كافٍ من النوم

يحتاج البالغون إلى 7-9 ساعات في الليلة. المراهقون والأطفال بحاجة إلى المزيد.

2- احصل على فحوصات منتظمة

حدد مواعيد زيارات منتظمة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. وتحدث عن كيفية التحكم في عوامل الخطر أو إدارتها.

3- تحرك أكثر واجلس أقل

اهدف إلى 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين القوية (أو مجموعة) في الأسبوع.

4- تناول طعامًا صحيًا

اعمل على زيادة كمية الفاكهة والخضروات التي تتناولها.

5- قلل من تناول الأطعمة المضرة

وتشمل الصوديوم والسكر المضاف والدهون المشبعة والمتحولة.

6- لا تدخن

أيضا لا تستخدم السجائر الإلكترونية، وإذا كنت تدخن أو تدخن فأقلع عن التدخين.