تعرف على فوائد الأناناس للرجيم !

يُعتبر الأناناس من الفواكه التي تتميز بأنها لذيذة المذاق وغنية بالعناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم والوقاية من الأمراض المختلفة.

ويحسب الكثير من المختصين في مجال الصحة، فإن الأناناس له العديد من الفوائد مثل :أنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن لحماية الجسم وتقليل الوزن، ما يساعد الأشخاص الذين يقومون بحمية غذائية، ومن هذه الفوائد:.

فوائد الأناناس للرجيم:

- غني بالألياف القابلة للذوبان والتي لها دور مميز في الشعور بالشبع والامتلاء وهذا يساعد على إنقاص الوزن.

- يحتوي على كمية قليلة من الدهون وخالي من الكوليسترول، ما يساعد على فقدان الوزن بسهولة.

- يحتوي الأناناس على سعرات حرارية قليلة فالكوب الواحد يحتوي على حوالي 82 سعرا حراريا.

- يساعد على زيادة إدرار البول وبالتالي التخلص من السموم الموجودة بالجسم وبالتالي إنقاص الوزن.

- من فوائد الأناناس للبطن الزائدة أو الكرش أنه يساعد على تحفيز حرق الدهون التي توجد في هذه المنطقة.