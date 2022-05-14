يُعد الكمون من أهم البهارات التي تدخل في العديد من الأطعمة بحيث تعطي نكهة ومذاق طيب، بالإضافة للعديد من الفوائد التي يحتوي عليها الكمون.

وأوصى العديد من الأطباء، بتناول الكمون بشكل دائم لأنه يحمي من الأمراض وعلى رأسها السكري وضغط الدم، ومن هذه الفوائد ما يلي:

ما هي فوائد الكمون ؟

تقليل نسبة السكر في الدم:

يساعد الكمون على الريق في تقليل نسبة السكر بالدم، فضلاً على أنه مهم لإنتاج الإنسولين في الدم، وهذا بدوره يساعد في السيطرة على مستويات السكر بالدم.

خسارة الوزن:

يساعدك تناول الكمون في الحصول على وزن مثالي، كونه يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الشعور بالشبع، بفضل احتوائه على الألياف الصحية.

حماية الجهاز التنفسي:

يساعد الكمون على حماية الجهاز التنفسي من بعض المشاكل، مثل التخلص من المخاط الموجود في الصدر والتنفس بشكل أفضل، والحماية من أعراض البرد والإنفلونزا.

تنظيم ضغط الدم:

تناول الكمون يساعدكِ على تنظيم معدل ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم؛ وهو العنصر اللازم لضبط مستويات ضغط الدم والحفاظ عليها ضمن المعدّل الطبيعي.

علاج حالات عسر الهضم

يمكنكِ استخدام الكمون لعلاج حالات عسر الهضم، فهو من المواد التي تساعدكِ على تسريع عملية الهضم، ويزيد من نشاط الإنزيمات التي تساهم في الهضم.

إفراز العصارة الصفراوية

كما ويرفع من إفراز العصارة الصفراوية في الكبد، التي تساعد على هضم الدهون وبعض العناصر الغذائية، وعلاج مثالي لحالات الإسهال وعلاج أعراضه.

تقوية المناعة:

تناول الكمون بشكل منتظم يساعد على تقوية مناعتك، حيث أنه يحتوي على نسب عالية من الحديد والألياف الغذائية، ما يساعد في محاربة الأمراض والوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

التخلص من الحموضة والانتفاخ:

يساعد تناول الكمون على التخلص من الحموضة والانتفاخ، ومن حالات عسر الهضم ويعتبر من المسكّنات الجيدة لآلام المعدة والبطن.

التخلص من السموم

يساهم في التخلص من السموم التي توجد بالجسم، ما يساعد على حماية الكبد من التعرّض للمشاكل المرضية.

يساعد المرأة الحامل:

يعتبر الكمون من الأعشاب الجيدة للمرأة الحامل، حيث إنه يساعد على التخلص من مشاكل المعدة الناتجة عن الحمل. كما أنه مفيد في فترة الرضاعة، إذ يساعد على تحفيز إنتاج الحليب من غدد الثدي.