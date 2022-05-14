هل شرب الماء يفقدك الوزن..؟

يسأل كثيرون عن فائدة شرب الماء في فقدان وخسارة الوزن، فلا شك أن الماء نعمة لكل البشر، ولكن هناك الكثير من الاساطير التي تدور حول قدراته وفوائده، فهل شرب الماء يساعد في إنقاص الوزن، فهل شرب الماء الدافئ يذيب الدهون العنيدة بالفعل؟ وهل كلما شربت المزيد من الماء ، كلما زادت سرعة فقدان الوزن؟ كم مرة سمعنا هذه الادعاءات بشأن الماء؟

الماء بلا شك عجب ونعمة للبشر، فهو أمر حيوي لوجود الإنسان، فتتطلب أجسامنا الماء ليعمل بشكل صحيح، يساعد الماء على تطهير الجسم من المواد السامة والفضلات، كما ينظم الماء الأداء العام للجسم.

لكن كيفية تأثيره على وزننا يحتاج إلى مزيد من الملاحظة والمعرفة أكثر مما يطالب به الكثيرون.

فيما يلي بعض الخرافات والحقائق عن الماء وتأثيره على إنقاص الوزن:

الماء نفسه ليس له أي خاصية لفقدان الوزن. يساعد الماء على إنقاص الوزن عندما يقترن بأعشاب وتوابل مختلفة تحتوي على المركبات التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

عندما يتم استبدال الماء بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين ، فإنه يحسن الصحة ويقلل من الوزن لدى الفرد ؛ ولكن هنا المشروبات المحتوية على الكافيين هي الجناة.

لا، المبالغة في أي شيء له تأثير سلبي. إذا كنت تشرب من الماء أكثر مما يستخدمه جسمك فقد تعاني من حالة تسمى تسمم الماء. في هذه الحالة ، ينخفض ​​مستوى الصوديوم في الجسم. يمكن أن تكون المستويات المنخفضة من الصوديوم في الجسم قاتلة أيضًا

في حين أن هذا يحمل بعض الحقيقة ، عادة ما تختلف قدرة الماء لدى الناس. هناك أشخاص يتعاملون مع 6 أكواب من الماء ثم هناك أشخاص يشربون أكثر من 8 أكواب من الماء في اليوم.

لذلك من الأفضل أن تدع عطشك يرشدك عندما تريد شرب الماء.

نعم. الماء يملأ الطبيعة. يُنصح الأشخاص الذين يشرعون في رحلات إنقاص الوزن بشرب الماء قبل الوجبات لأنه يمكن أن يساعد في تقليل حجم جزء من الوجبة.

شرب الماء وترطيبه

كثير منا يخلط بين تناول الماء والترطيب. الماء ضروري للجسم. من خلال تناول الماء نقدم الترطيب للجسم. في حين أن هناك قاعدة معيارية لاستهلاك الماء ، فإن معظم الناس يشربون الماء بناءً على احتياجاتهم.

هناك عدة طرق للحصول على الماء بخلاف شرب كوب من الماء: تناول الفواكه مثل البطيخ التي تحتوي على الكثير من الماء، وسلطة الخيار والطماطم التي تتكون من الكثير من الماء.