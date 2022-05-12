يعتبر عين الجمل، أحد أنواع المكسرات المحبوبة والمفيدة جدًا، والتي نصح الكثير من الأطباء بتناولها لاحتوائها على الكثير من الفوائد المختلفة للجسم.

وأكد الأطباء، أن من أهم هذه الفوائد تعزيز صحة القلب وقوة العظام، والعديد من الفوائد الأخرى، وهي كما يلي:

ما هي فوائد العين جمل؟

تخفيض الوزن

وُجد أن تناول العين جمل يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية أثناء فترة الراحة، كما تبين أن الأشخاص الذين كانوا يتناولونه بشكل منتظم في حميتهم الغذائية كانت معدلات خسارتهم للوزن أعلى من غيرهم، لا سيما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.

المساهمة في تقوية الدماغ

أحد فوائد العين جمل الصحية قدرته على المساعدة في تعزيز وتحسين وظائف الدماغ، وذلك بسبب احتواءه على أحماض أوميغا 3 الدهنية، كما أن تناول أحماض أوميغا 3 مع اليود يساعد بشكل خاص على تقوية الدماغ، وحماية الشخص من الأمراض الدماغية، مثل: الخرف، والصرع.

تحسين خصوبة الرجال

للعين جمل تأثير إيجابي على الصحة الإنجابية عند الرجل، وذلك عبر تحسين جودة الحيوانات المنوية وكميتها وسرعتها وقدرتها على الحركة.

تحسين عمليات الأيض

يعد عين الجمل غنيًا بالمنغنيز، والنحاس، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، وجميع هذه المعادن تساعد بشكل كبير في تحسين عمليات الأيض في الجسم.

تعزيز صحة الشعر وتقويته

تقوية الشعر أحد فوائد العين جمل المميزة بسرعتها، حيث يُساعد بشكل كبير في تعزيز صحة الشعر، وتقويته من البصيلات، والحفاظ على نظافة فروة الرأس من القشرة المزعجة، كما أنه يساعد في زيادة كثافة وطول الشعر عمومًا.

المساهمة في تنظيف الجهاز الهضمي

يساعد جوز عين الجمل على تنظيف الجهاز الهضمي، وتخليص الجسم من السموم والفضلات العالقة في القناة الهاضمة، كما أنه يساعد كذلك في علاج الامساك.

تعزيز صحة العظام

إن تعزيز صحة العظام أحد فوائد الجوز الناتجة من احتواء الجوز على نسب عالية من النحاس، والذي يرتبط نقصه عادةً بانخفاض كثافة العظام، وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

كما يلعب النحاس الموجود في عين الجمل دورًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات الكولاجين، والإيلاستين الهامين لبنية الأنسجة والعظام.

تعزيز صحة القلب

وُجد أن الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها العين جمل تقلل من مستويات الكولسترول السيء في الجسم، وبالتالي تقلل من فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران والجلطات.

مكافحة السرطان

لجوز عين الجمل القدرة على مقاومة نمو وتكاثر الخلايا السرطانية كما أشارت بعض الدراسات والأبحاث، وذلك بسبب غناه بأحماض أوميغا 3، وبالعديد من أنواع مضادات الأكسدة.