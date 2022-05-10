تعرف على فوائد الرمان.. فما هي؟

يُعد الرمان من الفواكه التي تتضمن العديد من الفوائد لجسم الإنسان بحسب ما أكد العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة.

ونصح الأطباء، المتابعين بالحرص على تناول الرمان؛ لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وغيرها من الفوائد الأخرى.

تعرف على فوائد الرمان

من أبرز فوائد الرمان للإنسان ما يلي:

- تقليل ضغط الدم

يمكن أن يساعد شرب عصير الرمان يومياً في خفض ضغط الدم المرتفع، وخاصة ضغط الدم الانقباضي؛ وهو الرقم الأعلى في قراءة الضغط، وذلك نتيجة خصائص الرمان المضادة للأكسدة وفوائده في تقليل عوامل خطر خطر تصلب الشرايين.

- المساهمة في علاج التهاب المفاصل

تمتلك المركبات النباتية المميزة في ثمار الرمان تأثير مضاد للالتهابات، ووجد أن مستخلص الرمان له دور في مكافحة الأنزيمات المسببة لتلف المفاصل، وقد ثبت في الدراسات المخبرية على الفئران أن مستخلص الرمان قد خفف من التهاب المفاصل. ولكن ما زال هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات والأدلة القائمة على التجارب السريرية.

- تقليل خطر الاصابة بالسرطان

الرمان من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة القوية ومركبات الفلافونويد، التي لها دور رئيسي في محاربة الجذور الحرة الضارة بالخلايا، ويوجد العديد من الدراسات حول فوائد الرمان للوقاية من السرطان.

وأشارت إحدى الدراسات التي نشرت عام 2017 إلى أن ثمرة الرمان أظهرت خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأورام من خلال تعديل مسارات بعض الإشارات المتعددة في الجسم، وكان لها فعالية في تبطيء تكاثر الخلايا السرطانية، ولذا يمكن أن يكون لفاكهة الرمان بجميع أجزائها استخدام واعد كعامل وقائي وعلاجي لمرض السرطان، وخاصة سرطان البروستاتا، وسرطان الثدي، وسرطان الرئة، والقولون.

محاربة البكتيريا

تساعد المركبات النباتية في الرمان في مكافحة بعض أنواع البكتيريا وخميرة المبيضات البيضاء، ولهذا للرمان دور وقائي ضد التهابات وأمراض اللثة ودواعم الأسنان، وتساعد فوائد الرمان في محاربة البكتيريا وخصائصه المضادة للأكسدة في تقليل تكون اللويحات (البلاك) على الأسنان.

الوقاية من امراض القلب والشرايين

يساعد الرمان في خفض الكوليسترول الضار والدهون في الشرايين، والذي يعد عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. حيث أظهرت دراسة استمرت لمدة 4 أسابيع، وشملت 51 شخص يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، أن استخدام 800 ملغ من زيت بذور الرمان يومياً ساعد في تخفيض نسبة الدهون الثلاثية بشكل كبيرة.

كذلك، يحتوي الرمان على حمض البونيك الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب من خلال الحفاظ على تدفق الدم وحماية الشرايين من التصلب.

فوائد الرمان للتخسيس

لا يساعد تناول الرمان في إنقاص الوزن بشكل مباشر، ولكن يعتبر الرمان أحد الخيارات الصحية لتضمينه في حمية غذائية صحية .