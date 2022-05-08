ما هي أسباب الشعور بالجوع ؟

يشعر الكثير من الناس بالجوع والشهية الدائمة لتناول الأطعمة، وهذا يرجع للعديد من الأسباب التي بينها خبراء في مجال التغذية.

وحذر الخبراء المتابعين من زيادة تناول العديد من الأطعمة، وقدموا أسباب الشعور بالجوع لكي يقوم الفرد بتجنبها والابتعاد عنها.

تعرف على أسباب الشعور بالجوع

- الأطعمة المصنّعة

بعض المأكولات المصنّعة تحتوي على مادة البيوفينول الكيمائية، التي تؤثر على علميات الاستقلاب الغذائي، وهذه المادة بمثابة هرمونات تمنع إفراز هرمون اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع، لذلك يجب التخلي عن تناول هذه الأطعمة المصنّعة للتوقف عن الشعور بالجوع.

- تناول الطعام أمام الشاشات

تناول الطعام أثناء الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفاز، يدفع إلى تناول ضعف الكمية التي يتم تناولها أثناء الجلوس على مائدة الطعام، وكون المرء لا يعرف الكمية المتناولة، فيلجأ إلى تناول المزيد من الطعام وبالتالي الإحساس بالجوع المستمر.

- عصائر الفواكه الغنية بالسكر

تعتبر العصائر السكرية أكبر مصدر لسكر الفواكه، الذي يمكن أن يخدع الدماغ ويدفعه إلى الشعور برغبة في تناول المزيد من الطعام دون الشعور بالجوع.

- تناول بعض الأدوية

الشهية المفرطة قد تكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، ومن بينها وسائل منع الحمل الهرمونية وبعض مضادات الاكتئاب والستيرويدات القشرية وبعض مضادات الحساسية.

- التقلبات الهرمونية خلال الدورة الشهرية

غالباً ما يرتبط اقتراب موعد الدورة الشهرية عند النساء بزيادة في الوزن؛ إذ يميل البعض منهن إلى تناول المزيد من الطعام والحلويات على وجه الخصوص، ويعود السبب إلى ارتفاع نسبة هرمون البروجيسترون في الجسم خلال هذه الفترة، ما يسرّع عملية الاستقلاب الغذائي.