يُعتبر الجزر أحد الخضراوات المفيدة، التي أوصى الأطباء بتناولها وخاصة قبل النوم للحصول على فوائد عظيمة لا يمكن أن نغفلها.

ونصح الأطباء والخبراء المتابعين، بضرورة تناول الجزر بألوانه المتعددة كأحد الخضراوات المفيدة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

ما هي فوائد الجزر قبل النوم؟

فوائد الجزر قبل النوم

يقدم الجزر العديد من الفوائد المحتملة للجسم، ومن فوائد الجزر قبل النوم نذكر:

1. يعزز من مناعة الجسم

يحتوي الجزر على العديد من مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتقي من الإصابة بالعديد من الأمراض، كما يحتوي على فيتامين أ (Vitamin A) الذي يحارب الالتهابات وفيتامين ج (Vitamin C) الذي يساهم في بناء الأجسام المضادة.

2. يقوي العظام والأسنان

تُعد تقوية العظام والأسنان أحد فوائد الجزر قبل النوم، إذ أن الجزر يحتوي على مركبات عديدة تحافظ على كثافة العظام، مثل: فيتامين ك (Vitamin K)، والكالسيوم (Calcium)، والفسفور (Phosphorus)، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام

كما أن الجزر يساعد على التخلص من طبقة الجير وبواقي الطعام من بين الأسنان، ويعزز من إنتاج اللعاب الذي يساهم في الوقاية من الإصابة بتسوس الأسنان.

3. يحافظ على صحة العيون

أحد فوائد الجزر قبل النوم أنه يساعد على الحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على مركب بيتا كاروتين (Beta-carotene) الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ الضروري لصحة العيون، كما يحمي العين من الإصابة بالماء الأبيض.

4. يساعد في خسارة الوزن

من فوائد الجزر قبل النوم أنه يساعد في خسارة الوزن الزائد عن طريق تحفيز الشعور بالشبع لمدة طويلة، إذ يمكن تناوله كوجبة خفيفة في الفترة المسائية للتخفيف من الشعور بالجوع ليلًا وتجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

5. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أحد فوائد الجزر قبل النوم هو أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة، مثل: سرطان القولون، والبروستاتا، والثدي؛ لاحتوائه على مركب فالكارينول (Falcarinol) الذي يقوم بتدمير الخلايا السرطانية في الجسم.

كما يحتوي الجزر على مضادات أكسدة عديدة، مثل: مركبات الكاروتينويد (Carotenoids)، والأنثوسيانين (Anthocyanins) التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

6. يعزز من صحة الجهاز الدوراني

يُعد تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية واحدًا من فوائد الجزر قبل النوم؛ لاحتوائه على البوتاسيوم الضروري للحفاظ على مستوى ضغط الدم من خلال تحفيز ارتخاء جدران الأوعية الدموية، ولاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على تقليل مستوى الكولسترول الضار في الجسم.