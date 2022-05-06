ما هي مخاطر بدائل السكر؟

حذر العديد من الخبراء في مجال الصحة مؤخراً، من استخدام بدائل السكر الصناعية، لأنها بحسب الخبراء، قد تؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وأكد الخبراء، أن جسم الإنسان يتفاعل مع الأطعمة المحتوية على بدائل السكر، تماما كما يتفاعل مع السكر الحقيقي.

وقال الخبراء :"توجد في الجسم مستقبلات للحلوى ليس فقط في تجويف الفم، بل وفي مناطق أخرى بداخله، لذلك عندما تدخل هذه المواد المحلية إلى الجسم مع الطعام، فإن هذه المستقبلات تتفاعل معها كما مع الجلوكوز".

وأوضحوا، أنه في هذه الحالة يبدأ البنكرياس في إنتاج الأنسولين، حتى في حالة عدم وجود مادة الجلوكوز.

وأضاف الخبراء:" لا يميز الدماغ بين الجلوكوز الحقيقي وبين المادة البديلة التي تصل إلى الدم، موضحين أنه من أجل تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، يوجه الدماغ البنكرياس لتقليل مستوى الجلوكوز بالأنسولين، على الرغم من عدم وجوده في الطعام".

وأشاروا، إلى أن زيادة كمية الأنسولين في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عمليات التمثيل الغذائي.

ولفت الخبراء في مجال الصحة، إلى أن بدائل السكر تحفز إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين، ما قد يؤدي إلى تطور مقاومة الأنسولين، وبالتالي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ونصحوا محبي الحلويات، الذين قرروا تخفيض كمية السكر في نظامهم الغذائي تناول الفواكه والثمار بدلاً من بدائل السكر الصناعية.