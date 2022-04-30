يُعد السحور في شهر رمضان من اهم الوجبات التي يتناولها الصائم؛ لكي يستطيع صيام نهار رمضان كاملاً.

وقد أوصى العديد من الأطباء بضرورة تناول العديد من الأطعمة الصحية، كالتمر واللبن وغيرها من المأكولات المفيدة لجسم الأنسان، ومنها ما يلي:

أفضل سحور صحي خلال رمضان

1- تناول التمر:

احرصي على تناول بعض حبات من التمر خلال وجبة السحور، إذ يساعد التمر على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة طوال اليوم، كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع، ويحتوي أيضًا على نسبة هائلة من السكريات التي يحتاجها الجسم.

2- تناول الخضروات والفواكه الطازجة:

يمكنك تقطيع أنواع مختلفة من الفاكهة (ويفضل دون انتزاع قشرتها الخارجية) وخلطهم في وعاء، لعمل سلطة خفيفة. يمكن إضافة حفنة من المكسرات مثل اللوز، الكاجو، والبندق، ويمكنك إضافة القليل من العسل.

كما يمكن غلي الخضراوات أو وضعها نيئة حسب ما تفضلينه. الفواكه والخضراوات من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وهي مصادر غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تجنب الإمساك، وتعمل على الشعور بالشبع والامتلاء.

3- كوب من الحليب والعسل:

الحليب من المشروبات الصحية التي يفضل تناولها خلال شهر رمضان لإمداد الجسم بالبروتينات والكالسيوم. أما العسل، فهو من المصادر الغنية بالسكريات الأساسية التي يحتاجها الجسم، كما يتميز بخواص مضادة للبكتيريا والفطريات.

4- تجنب تناول الأطعمة المالحة في السحور:

الملح يعمل على سحب الماء من خلايا الجسم، مما يصيب الجسم بالجفاف، ومن ثم نشعر بالعطش بشكل سريع جدا، لذا يمنع تناول الأطعمة المخللة أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح أثناء السحور.

5- شرب كميات وفيرة من الماء:

ولا يفضل تناول الشاي والقهوة في رمضان، لأنها تؤذي الجسم وتساعد على إدرار البول، مما يعرض الجسم للإصابة بالجفاف، ويشرب الماء والعصير الطازج بدلا منها.

6- البيض:

من الجيد إدراج البيض خلال وحبة السحور، بالنسبة لمن يريد فقدان الوزن، ويفضل تجنب صفار البيض، وتناول البياض فقط، ومن المفيد أيضا تناول الزبادي الذي يعتبر مصدر جيد أخر للبروتين.

7- استخدام زيت الزيتون:

زيت الزيتون من مصادر الدهون الصحية الغير مشبعة، ويفضل استبدال أنواع الزيوت الأخرى المستخدمة في الطبخ بزيت الزيتون للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

8- الكربوهيدرات الصحية:

الشوفان من أنواع الكربوهيدرات المركبة التي تساعد على الشعور بالشبع، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويساعد الشوفان على إمداد الجسم بالطاقة طوال اليوم، كما يحتوي كذلك على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

9- تجنب الأطعمة المقلية:

يفضل خلال وجبة السحور تجنب تناول الأطعمة المقلية مع تقليل نسبة الدهون بشكل عام، تلك الأطعمة الدسمة قد تصيب الجهاز الهضمي ببعض الاضطرابات، مما قد يشعرك بعدم الراحة أثناء الصيام.