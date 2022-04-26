ما هي فوائد شرب الماء في رمضان؟

يُنصح بشرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور في رمضان، للحفاظ على الصحة وحماية الصائم من الجفاف.
وقد أوصى العديد من الخبراء في مجال الصحة، بضرورة تناول الماء حتى يتم تعويض نقص السوائل بالجسم خلال الصيام، وهو يساعد على الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، وتتمثل فوائده فيما يلي:
فوائد شرب الماء في رمضان:
- الحماية من التعرض إلى الجفاف والإرهاق الذي يشعر به الإنسان أثناء الصيام.
- الماء مهم جدا حيث إنه يساعد على الحفاظ على صحة الكليتين والتخلص من السموم التي توجد بها، وطردها عن طريق البول مما يمنع الإصابة بالحصوات.
- الوقاية من التعرض إلى الإمساك وحالات عسر الهضم والانتفاخات، والتي تصيب الإنسان خلال شهر رمضان.
- يساعد الماء على توازن الأملاح المعدنية بالجسم خلال فترة الصيام.
- يساعد على التقليل من التوتر والقلق الذي يصيب الإنسان أثناء صيام اليوم التالي.
- يساعد على تقليل تناول الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن والتقليل من السعرات الحرارية، إضافة إلى أنه يساعد على الشعور بالشبع وخاصة مع تناوله عند البدء في الإفطار.
- الحفاظ على صحة البشرة والشعر، والتي قد تتأثر بالصيام نتيجة الإصابة بالجفاف.