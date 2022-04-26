ما هي فوائد شرب الماء في رمضان؟

يُنصح بشرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور في رمضان، للحفاظ على الصحة وحماية الصائم من الجفاف.

وقد أوصى العديد من الخبراء في مجال الصحة، بضرورة تناول الماء حتى يتم تعويض نقص السوائل بالجسم خلال الصيام، وهو يساعد على الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، وتتمثل فوائده فيما يلي:

فوائد شرب الماء في رمضان: