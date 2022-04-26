أفضل إفطار صحي في رمضان.. ما هو؟

يفضل العديد من الأطباء، أن يكون إفطار الصائم في رمضان على شرب الماء؛ لتعويض نقص الماء في الجسم نتيجة الصيام.

ويوصي الأطباء بضرورة تناول العديد من الأطعمة المفيدة في رمضان مثل التمر؛ لما له من فوائد غذائية عديدة، وأفضل أطعمة، هي كما يلي:

أفضل إفطار صحي في رمضان

1- الشوربة: يوصى بالاهتمام بالشوربة أو مرق اللحم أو الدجاج.

2- السلطة: والسلطة المكونة من الخضراوات الطازجة، مهمة للغاية لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن.

3- الحليب واللبن: وينصح الأطباء الاهتمام بشرب الحليب أو اللبن (الرايب) لما له من فوائد صحية غذائية كثيرة، بالإضافة لسهولة هضمه وتأثيره الإيجابي على الجهاز الهضمي.

4- العصائر: شرب العصائر الطبيعية المجهزة منزلياً، مثل عصير البرتقال أو الليمون أو الكركاديه (العناب)، ومحاولة تفادي شرب العصائر المحفوظة التي تحتوي على ألوان صناعية ومكسبات طعم ولون.

5- الخضار المطبوخ: أيضاً هام لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن، خاصة المطبوخ على البخار أو المسلوق سلقاً قليلاً.

ونصح الأطباء بتجنب ما يلي:

1- عدم استخدام الزيت، الذي سبق استخدامه في القلي مرة أخرى لاحتوائه على دهون ومواد ضارة بالجسم.

2- ضرورة المحافظة على الطهي في الأواني الصحية، وتفادي استخدام الأواني المصنوعة من الألمونيوم أو التيفال..

3- تفادي المأكولات من محلات الوجبات السريعة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

4- التقليل بقدر الإمكان من المقليات (المأكولات المحمرة في الزيت المغلي).

5- تفادي شرب العرقسوس بكثرة، حيث ثبت أنه من المشروبات التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

6- تقليل استخدام الملح في الطهي.