تعرف على فوائد التوت.. فما هي؟

يُتبر التوت من الاطعمة التي تحتوي على فوائد متعددة لصحة الإنسان، لذلك ينصح الكثير من المختصين في مجال الصحة بتناول التوت، لفوائده الكبيرة للإنسان.

وتتمثل أبرز فوائد التوت الصحية، كما بينها الأطباء، فيما يلي:

تعرف على فوائد التوت:

1- تحسين مستوى السكر في الدم

يحمي التوت الخلايا من ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويساعد على زيادة حساسية الأنسولين وتقليل نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين للوجبات عالية الكربوهيدرات، حتى بالنسبة لمرضى مقاومة الأنسولين.

وأظهرت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من مقاومة الأنسولين، عندما شربوا عصير التوت مرتين يوميًا، شهدوا تحسنًا أكبر في حساسية الأنسولين مقارنة بأولئك الذين تناولوا العصائر الخالية من التوت.

2- مضاد للأكسدة

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي تساعد في السيطرة على الجذور الحرة، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة مفيدة بكميات صغيرة ولكنها يمكن أن تدمر خلاياك عندما ترتفع أعدادها بشكل كبير، مما يسبب الإجهاد التأكسدي.

ويعتبر التوت مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك والريسفيراترول، وبالإضافة إلى حماية خلايا الجسم، قد تقلل هذه المركبات النباتية من مخاطر الإصابة بالأمراض.

3- يقلل نسبة الكوليسترول في الجسم

ثبت أن التوت الأسود والفراولة يساعدان في خفض نسبة الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي.

وفي دراسة استمرت 8 أسابيع، تعرض البالغون المصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي والذين تناولوا مشروبًا مصنوعًا من الفراولة لانخفاض بنسبة 11% في الكوليسترول.

4- يساعد في محاربة الالتهاب

التوت له خصائص قوية مضادة للالتهابات، وتشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت قد تساعد في تقليل علامات الالتهاب.