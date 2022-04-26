هل الأسماك المملحة تزيد الوزن؟

يعد تناول الأسماك المملحة من العادات التي يحرص عليها الكثير من الناس خلال الاحتفال بعيد شم النسيم وخاصة في مصر دون معرفة علاقتها بزيادة الوزن.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من الأسماك المملحة يساهم في زيادة وزن الجسم، بحسب تقرير نشره موقع المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن دور الأسماك المملحة في زيادة الوزن في أنها تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وهو ما ينتج عنه زيادة الوزن.

كما تساهم الأسماك المملحة في تقليل نسبة حرق الدهون في الجسم بصورة تؤدي مع مرور الوقت إلى تراكمها خاصة في منطقة البطن.

وإضافة إلى احتوائها على عنصر الصوديوم الذي يساهم في زيادة الوزن فإن احتواء الأسماك المملكة على سعرات حرارية عالية يصب في ذات الاتجاه، لكن في جميع الأحوال يمكن تجنب ذلك عن طريق تناول كميات قليلة وعلى فترات متفرقة حتى لا يكون لها تأثير تراكمي على وزن الجسم.