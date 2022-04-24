تعرف على فوائد التمر في رمضان

يُعد التمر جزءاً مهماً من المائدة الرمضانية، والإفطار به في رمضان سُنّة نبوية، والحكمة منها تعويض الجسم عن نقص السكريات والطاقة في الجسم.

وأوصى العديد من الخبراء في مجال الصحة بتناول التمر في رمضان، لأنه غني بالمواد الغذائية ذات القيمة الكبيرة؛ لأنه يحتوي على العديد من الفوائد والعناصر المهمة جداً لجسم الإنسان، والفوائد كما يلي:.

فوائد التمر في رمضان

1- يُشعر الصائم بالشبع، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

2- يقوي جهاز المناعة في الجسم، لأنه يعتبر مضاداً للمواد المؤكسدة.

3- يقوي الكبد، والقلب، والدم، ويعالج حالات فقر الدم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن سريعة الامتصاص.

4- يسهل هضم الطعام الذي يحتوي على الكربوهيدرات، والبروتينات؛ لأنه يحفز الأمعاء والمعدة على إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

5- يحمي الجسم والكلى من تكوّن الحصى؛ لأنه يعادل حموضة البول التي تحدث نتيجة الصيام.

6- يحمي الجهاز الهضمي من الأضرار، لأنه يولد الشعور بالشبع، فلا يتناول الصائم كمية كبيرة من الطعام.

7- يزيل الدوخة والتراخي وزوغان البصر، عند الإفطار على التمر مباشرة.

8- يخفف التوتر والقلق، ويهدئ ويقوي الأعصاب، لأنه يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب.

9- يلين الأمعاء، ويعالج الإمساك، لأنه يحتوي على ألياف غذائية سيليلوزية تحرك الأمعاء حركة دائرية.

10- يُخفض نسبة الكولسترول في الدم، ويحمي القلب من النوبات من شعور الصائم بالعطش، لأنه يحتوي على البوتاسيوم بنسبة كبيرة.

11- يحمي الجسم من الأميبا، والجراثيم ويقضي عليها، ولا ينقل الجراثيم والسوس الذي بداخله إلى الجسم.

12- يعوض جسم الصائم بنقص السكر الذي يشعر به خلال فترة الصيام.

13- يمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويقضي على تعب الصائم، لأنه يحتوي على عناصر غذائية وحيوية مهمة.

14- يعوض الجسم بالفيتامينات، والكربوهيدرات، والعناصر المعدنية، لأن التمر سهل وسريع الامتصاص.