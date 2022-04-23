مشروبات وأطعمة للتغلب على العطش في رمضان

يعاني الكثير من الأشخاص من الجفاف نتيجة الصيام في رمضان، ويكون ذلك لعدة أسباب، منها؛ درجات الحرارةِ خلال النهار، إضافةً إلى طول ساعات الصيام، وقد يسبب الجفافُ الصداعَ، والتعب، وصعوبة التركيز.

وقد أكد العديد من الأطباء، أنه يجب أن يحصل الشخص على كميّات كافية من السوائل خلال فترات الإفطار، ونصحوا بتناول العديد من المشروبات والأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم، وهي كما يلي:



مشروبات للتغلب على العطش في رمضان

عرق السوس

يُعدّ شراب عرق السوس من المشروبات التقليدية في شهر رمضان، خاصةً في الأجواء الحارّة خلال فصل الصيف؛ وذلك لكونه منعشاً، ويعطي شعوراً بالارتواء.

ويمتاز شراب عرق السوس بكونه مصدراً غنيّاً بالعديد من الفيتامينات، مثل بفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، إلّا أنّه يُنصح بتجنّب الإفراط في استهلاكه، لما قد يُسبّبه من مشاكل صحيّة؛ مثل ارتفاع ضغط الدم، ونقص البوتاسيوم، وبعض التداخلات الدوائية، وغيرها.

منقوع الكركديه

منقوع الكركديه: عادةً ما يزداد استهلاك شراب منقوع الكركديه خلال شهر رمضان، ويمتاز الكركديه بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، كما أنّه يعدّ غنياً بفيتامين ج، وفيتامين هـ، وفيتامينات ب، والعديد من المعادن كالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وغيرها

أطعمة للتغلب على العطش في رمضان

الفراولة:

تمتاز الفراولة بمذاقها الحلو، وتُستَخدَم بشكلٍ كبيرٍ في تحضير الحلويات، والمربّيات، وغيرها، ويشكّل الماء ما نسبته 91% من وزن الفراولة، كما تعدّ الفراولة مصدراً غنيّاً بمركّبات الفلافونويد، والتي تلعب دوراً مهمّاً في تعزيز الوظائف الإدراكيّة في الجسم.

القرنبيط:

أو ما يسمّى أيضاً بالزهرة، ويُشكّل الماء ما نسبته 92% من وزن القرنبيط، وهو يعدّ من الخضراوات الغنيّة بالفيتامينات، مثل فيتامين ج، وفيتامين ك، وغيرها من الفيتامينات الأساسيّة الأخرى.

الكوسا:

يمتاز الكوسا بمحتواه العالي من الماء، والذي يقدّر بحوالي 95% من وزنه، كما أنّه يحتوي على العديد من مُضادّات الأكسدة، والبيتا كاروتين، واللوتين الضروري لصحّة العيون، ويدخل الكوسا في العديد من الأطباق العربية التي تُحضَّر في شهر رمضان.

الشمام:

يُكوّن الماء ما نسبته 92% من وزن فاكهة الشمام، كما يُعدّ الشمام من الفاكهة عالية القيمة الغذائيّة، والتي تُساهم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز الصحّة، إذ يحتوي الكوب الواحد من الشمّام على نسبةٍ عاليةٍ من الألياف الغذائيّة التي تساعد على الشعور بالشبع، كما يحتوي الشمّام على العديد من الفيتامينات، وأهمّها فيتامين أ.

الخيار:

يحتوي الخِيار على الماء بنسبة 95% من وزنه، كما يعدّ من أفضل االخضراوات المرطّبة، ويعدّ غنياً بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، كما يعدّ الخيار أيضاً من الخضراوات قليلة السعرات الحراريّة.

الخس:

يحتوي الخس على الماء بنسبة 96% من وزنه، وهو يمتلك فوائد عديدة؛ فهو يساهم في تعزيز صحّة الجسم والحفاظ عليها، ويحتوي الكوب الواحد من الخس على أكثر من ربع كوبٍ من الماء، إضافةً إلى كونه غنيّاً بالألياف، كما يحتوي على حمض الفوليك، والعديد من الفيتامينات بنسبٍ عالية، مثل فيتامين أ، وفيتامين ك الضروريين للحفاظ على صحة كل من العظام، والجهاز المناعي

البطيخ الأحمر:

يحتوي البطيخ على الماء بنسبة 92% من وزنه، ويُعدّ من أفضل الفاكهة المرطّبة للجسم، وتحتوي الحصّة الواحدة من البطيخ؛ والتي تُعادل كوباً واحداً؛ على أكثر من نصف كوبٍ من الماء، إضافةً إلى احتوائه على الألياف الغذائيّة، والعديد من العناصر الغذائيّة الضرورية للجسم، مثل فيتامين ج، وفيتامين أ، والمغنيسيوم، وغيرها، ويعدّ البطيخ منخفضاً بالسعرات الحراريّة؛ إذ يحتوي كل كوبٍ من البطيخ على 46 سعرة حرارية فقط.



