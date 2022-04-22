يُعد شهر رمضان المبارك فرصة ثمينة للصائمين، لاتباع نظام غذائي صحي يساعد على تخفيف الوزن، من خلال الابتعاد عن العادات الغذائية الضارة.

والعديد من الاطباء أوصوا الأشخاص الذين يريدون انقاص وزنهم أن يستغلوا شهر رمضان لتحقيق هذا الأمر، مرشدين ببعض النصائح التي يستطيع الصائم القيام بها لتجنب السمنة والحفاظ على وزنه، وهي كما يلي:

كيف نخفف وزننا في شهر رمضان

1- ينصح بتقسيم وجبة الإفطار لجزئين، الأول يضم مشروبات مليئة بالفيتامينات والبروتينات وأيضا الحساء والعصائر الطازجة، والجزء الثاني تضم الوجبة الرئيسية والتي ينصح بتناولها بعد مرور ساعة على الأقل من الجزء الأول، ويفضل أن يكون محتواها من الخضار، أما وجبة السحور يجب تناولها بشكل يومي، لما لها من أهمية وفوائد لصحة الجسم وحرق الدهون الزائدة.

2- عدم تناول وجبة الإفطار حتى التخمة والشعور بالشبع النهائي، وينصح بترك المائدة على الفور في هذه الحالة، لأنّ البقاء في الجلوس عليها يؤدّي إلى زيادة تناول الطعام، خاصّة وأنّ وجبة الإفطار في رمضان تكون مكونة من جميع الأصناف، وعند الحصول على كمية إضافية يؤدي إلى تراكم الدهون والتعرّض للسمنة.

3- ينصح بشرب كمية كافية من المياه والتي تقدر بنحو لتر ونصف ما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور لتجنب نقص السوائل بالجسم التي غالبا تظهر بعد رمضان.

4- يفضل عدم الإكثار من تناول الحلويات حيث أن أكثر الناس تتناولها لتستعيد نقص السكر المتشكل خلال النهار، وكبديل يمكننا تناول الفواكه التي تحتوي على سكر طبيعي سهل الحرق، وتساعد أيضا على تعويض نقص السكريات وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

5- ينصح بتناول الطعام ببطء وبلا إسراع، ومضغ الطعام جيدا في الفم لأن هذا يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بوقت سريع ويجنبه الإرهاق.

6- ينصح بتخفيف الملح قدر المستطاع بوجبات الطعام لأن الملح يسبب الانتفاخ والعطش أثناء النهار.

7- ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية في شهر رمضان بسبب قلة الحركة مثل اتباع نظام المشي بشكل يومي ولمدة ساعة قبل وجبة الإفطار بساعتين، لما لها من أهمية في حرق الدهون وتكون نسبة حرق الدهون في هذه الساعة مضاعفة عن الأوقات الأخرى، ويمنع المشي بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة.

8- الابتعاد عن تناول المشروبات الباردة، لأنّها تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم، والتركيز على المشروبات الفاترة، وتساعد على حرق الدهون.

9- تجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون وتجنّب الإكثار منها، لأنّها تؤدّي إلى فتح الشهية والرغبة المتزايدة في تناول الطعام.