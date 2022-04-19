يعتبر الكركديه من المشروبات التي تساعد في تقليل كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم عند مرضى السكري، ويحافظ على صحة القلب والشرايين وتعزيزها، ويساعد الكركديه علاج أعراض سن اليأس والناتجة عن خلل التوازن الهرموني، حيث يساعد في التقليل من الهبات الساخنة التي تصيب النساء بعد الأربعين.

عصير الكركديه الرمضاني

مقادير عصير الكركديه الرمضاني

٢ ملعقة كبيرة ورق كركديه

سكر حسب الرغبة

طريقة تحضير عصير الكركديه الرمضاني

يوضع ورق الكركديه مع ليتر تقريبا من الماء في قدر،على نار متوسطة.

عندما يبدأ الكركديه بالغليان،يترك لمدة 5 دقائق ثم يرفع عن النار.

يترك مشروب الكركديه لمدة 1/2 ساعة ليصبح لونه مائل الى الاحمرار ثم يصفى فوق إبريق.

يبرد مشروب الكركديه بالثلاجة.

عند التقديم ، يصب في اكواب و يضاف السكر حسب الرغبة.