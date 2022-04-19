ما فوائد الفواكه في رمضان؟

تُعد الفاكهة من أكثر الأطعمة التي يجب الاهتمام بتناولها في شهر رمضان، وحسب الكثير من الخبراء في مجال الصحة يجب الحرص على تناول الكثير من الفاكهة لما لها من فوائد كبيرة للصائم.



وهناك الكثير من الأشخاص لا يهتمون بتناول الفاكهة في شهر رمضان، ويعتقدون أنها من الأطعمة الغير هامة، إلا أن الخبراء أكدوا وجود الكثير من الفوائد لها، ومنها:

فوائد الفواكه في رمضان:

- تساعد الفاكهة كثيرًا في منح الجسم الترطيب الدائم، كما أنها تساعد كثيرًا على تخلص الإنسان من الإرهاق التام الذي يصيب الصائم بعد تناول وجبة الإفطار.

- تحتوي الفاكهة على نسب طبيعية من السكريات، لذلك تساعد كثيرًا في مد الجسم بما يحتاج إليه من سكريات، فيمكنك تناول الفاكهة عوضًا عن الحلويات التي تكثر في شهر رمضان.

- تساعد الفاكهة كثيرا في تعويض الجسم بما يحتاج إليه من الماء الذي يفقده في نهار رمضان، يمكنك الاستفادة من الفاكهة بعمل كميات كبيرة ومتنوعة من العصائر الطازجة التي تقوم الأسرة بتناولها.

- تحتوي الفاكهة على نسبة كبيرة من الألياف، لذلك تساعد كثيرًا على تحمل الجوع، لكن لا ينصح بتناول الفاكهة قبل تناول وجبة الإفطار لكي لا تصيب الصائم بالإمساك الشديد.

- أثبتت الكثير من الأبحاث العلمية علي إن الفاكهة من أكثر الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد كثيرًا في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.

- تساعد الفاكهة كثيرًا على تقوية الجهاز المناعي للصائم، مما يؤدي إلى تحمل الصائم الكثير من الإمراض المعدية والطفيلية التي تصيب الصائم نتيجة قلة تناول الطعام.





