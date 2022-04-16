ما هي فوائد صيام رمضان للجسم؟

يفيد صيام شهر رمضان المبارك، جسم الإنسان العديد من الفوائد، حيث أنه يفيد الجهاز الهضمي والقلب والدماغ، ونقدم إليكم أهم فوائد الصيام في رمضان، كما بينها العديد من الأطباء.

فوائد صيام شهر رمضان للجسم

الحفاظ على صحة القلب

من بين الفوائد الصحية للصيام الحفاظ على صحة القلب وحمايته وتحسين أدائه، حيث إن بإمكان الصيام التقليل من الإصابة بالنوبات القلبية، حيث إنه يؤدي إلى انخفاض مستوي الهوموسيستين والتي تعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية.

الحفاظ على الجهاز الهضمي

يعتبر الصيام له تأثير مباشر على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي حيث إن الصيام مهم لتجديد الخلايا الموجودة به، فضلا عن زيادة عملية التمثيل الغذائي وهذا له دور في تنشيط الجهاز الهضمي والمساعدة على عمله بشكل أفضل والحماية من الأمراض التي من الممكن أن تصيبه.

صحة الدماغ

عند الصيام تحدث بعض التغيرات الكيميائية في الدماغ مما يساعد في الحفاظ على صحتها، حيث إنه أثناء الصيام يتم إنتاج البروتينات مما يساعد على تنشيط الخلايا العصبية بالدماغ.

التخلص من السموم

صيام رمضان يساعد على التخلص من السموم التي توجد في الجسم، حيث أشار موقع ويب طب إلى أن الصيام يساعد على تنظيف القولون والأمعاء من السموم التي توجد به، حيث إن الصيام عن تناول الماء والطعام والدواء خلال نهار رمضان يقلل من نسبة دخول السموم إلى الجسم.

إنقاص الوزن

يعتبر صيام شهر رمضان من الأوقات الفعالة لمن يريدون إنقاص وزنهم والوصول إلى الوزن المثالي بشرط عدم الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار.