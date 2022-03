هذه العادات الخاطئة على الإفطار تُضر بصحتك.. تجنبها!

وجد مختصون أن هناك عادات خاطئة على الإفطار تُضر بصحتك لذا ينصح بتجنبها، حيث تُعد وجبة الإفطار الأهم خلال اليوم، فهي مصدر للطاقة اللازمة للقيام بوظائف الجسم في صباح يوم جديد.

ولكن على الرغم من أهمية هذه الوجبة اليومية، فإن هناك بعض العادات الخاطئة على الإفطار قد تؤدي إلى تقصير العمر، حيث تزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة التي تسبب الوفاة.

التقرير التالي يستعرض بعض العادات الخاطئة على الإفطار، وفقاً لموقع "Eat This, Not That!" الأمريكي.

تفويت وجبة الإفطار

يمكن أن يؤثر تفويت وجبة الإفطار على الوزن بشكل سلبي، إذ وجدت دراسة نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء والأيض السريري Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism في فبراير/شباط 2020، أن المشاركين الذين تناولوا وجبة إفطار كبيرة (بدلاً من عشاء كبير) تضاعف لديهم معدّل حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم وأيضاً انخفاض مستويات السكر في الدم والأنسولين.

كما كشفت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا وجبة إفطار منخفضة السعرات الحرارية أبلغوا عن شعورهم بالجوع المتزايد، خاصةً بالنسبة للحلويات.

وربطت كل هذه التأثيرات بالسمنة، والتي توصلت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا "NIH" إلى أنها قد تقصّر متوسط العمر المتوقع بما يقارب 14 عاماً.

كما وجدت دراسة نُشرت في أبريل/نيسان 2019 بمجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب على 6550 بالغاً في الولايات المتحدة الأمريكية أن الذين تخطوا وجبة الإفطار معرضون بنسبة 87٪ لخطر الموت المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالذين تناولوا وجبة الإفطار لأنها يمكن أن تؤدي إلى مستويات أعلى من الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

تناول اللحم المقدد

يعتبر اللحم المقدد المقلي من أفضل مكونات وجبة الإفطار للكثيرين وخاصة الأمريكيين، ولكن وجدت دراسة نُشرت في فبراير/شباط 2020 في المجلة الدولية لعلم الأوبئة "International Journal of Epidemiology" أن تناول قطعة واحدة فقط من اللحم المقدد يومياً (25 جراماً) من اللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 20٪.

ووفقاً لجمعية السرطان الأمريكية، فإن 37٪ من مرضى سرطان القولون والمستقيم لديهم معدل بقاء أقل لمدة 5 أعوام من الذين لا يعانون السرطان.

تناول العصير على الإفطار يومياً

وجدت دراسة نُشرت في سبتمبر/أيلول 2019 بمجلة Diabetes Care أن زيادة شرب عصائر الفاكهة بنسبة 100٪ بمقدار نصف كوب أو أكثر يومياً زاد من خطر الإصابة بمرض السكري، وهو السبب الرئيسي السابع للوفاة في الولايات المتحدة بنسبة 16٪.

وبدلاً من ذلك، يقترح الباحثون استبدال العصير بثمرة كاملة من الفاكهة، والتي تحتوي على ألياف أكثر بكثير من العصير.

شرب الجريب فروت

إذا كنت من محبي عصير الجريب فروت الطازج مع وجبة الإفطار، فيجب أن تكون حذراً وتفكر في التوقف عن شربه إذا كنت من متناولي الأدوية.

ويرجع ذلك إلى أن إدارة الغذاء والدواء "Food and Drug Administration" لاحظت أن عصير الجريب فروت يمكن أن يتفاعل مع الأدوية.

تناول القهوة

اعتاد الكثير من الأشخاص حول العالم، تناول القهوة على معدة فارغة فور الاستيقاظ، العادة التي يمكن أن تؤثر سلباً على التحكم في السكر.

وأظهرت دراسة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 من جامعة "باث" البريطانية أن شرب القهوة السوداء أول شيء في الصباح يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على التحكم في نسبة جلوكوز الدم (السكر)، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

ووجدت أن شرب القهوة السوداء يزيد من استجابة جلوكوز الدم لوجبة الإفطار بحوالي 50%.