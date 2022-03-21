هذه أفضل 10 فواكه وخضروات صحية..!

أفضل 10 فواكه وخضروات صحية جميع الخضروات والفواكه مغذية ، ولكن هذه الفواكه تحتوي على أعلى مستويات العناصر الغذائية المفيدة لك والتي تساعد على درء الأمراض ، وتعزيز الإدراك ، والحفاظ على صحة قلبك ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أفضل 10 فواكه وخضروات صحية .

ومن بين أفضل 10 فواكه وخضروات صحية:

1. البطاطا الحلوة

إلى جانب القرع والجزر ، البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الرؤية. قد يساعد بيتا كاروتين أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

2. فلفل أحمر حلو

من المثير للدهشة أن الفلفل الأحمر الحلو يحتوي على ضعف فيتامين سي الموجود في البرتقال. هذا الفيتامين المهم ضروري للحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

3. البروكلي

يساعد البروكلي ، الغني بالفلافونويد ، في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يتلف الخلايا ويؤدي إلى الالتهاب. قد يساعد البروكلي في درء أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان.

4.الأوراق الخضراء الداكنة

الأشخاص الذين يأكلون الورقيات الخضراء يسجلون نتائج أفضل في الاختبارات التي تقيس الإدراك العام والذاكرة (مقابل أولئك الذين يأكلون الورقيات بمعدل أقل). الخضار مليئة بالحديد والكالسيوم والفيتامينات أ ، ج ، ك.

5. الطماطم

الطماطم (البندورة) هي أفضل مصدر طبيعي للليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تقلل مستويات الكوليسترول وتحمي من سرطان البروستاتا في مراحل متقدمة.

6. الأفوكادو

هذه الفاكهة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول عند تناولها بدلاً من الدهون المشبعة الضارة.

7. العنب البري (توت أزرق)

قد يساعد العنب البري في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل باركنسون والزهايمر. يحتوي العنب البري على الأنثوسيانين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الذاكرة والإدراك مع تقدمك في العمر.

8. توت العليق

يحتوي التوت على نسبة عالية من الألياف ، مما يساعد في الحفاظ على انتظامك. كما أنها مصدر لحمض الإلاجيك المضاد للأكسدة ، والذي تم ربطه بالوقاية من سرطان عنق الرحم.

9. الموز

مع وجود ما يقرب من 400 مجم من البوتاسيوم لكل وجبة ، يعد الموز مهمًا للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية. يعمل البوتاسيوم على موازنة الصوديوم ، لذلك يظل ضغط الدم تحت السيطرة.

10. الكرز

يحتوي الكرز على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من معظم الفواكه الأخرى ، لذلك لن يتسببوا في إحداث فوضى في مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى أن الكرز قد يساعد في تخفيف أعراض النقرس والتهاب المفاصل.