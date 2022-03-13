أقراص ضد كورونا للأطفال

بدأت شركة "فايزر" الأمريكية دراسة المرحلة ما قبل الأخيرة لأقراص "باكسلوفيد" المضادة لعدوى فيروس كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً.

ووفقاً لموقع "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكي، قالت "فايزر" في بيان إنه سيتم تقييم "باكسلوفيد"، وهو أول علاج مُصمم خصيصاً لمكافحة عدوى كوفيد- 19 يُؤخذ عن طريق الفم، في تجربة سريرية للأطفال.

ويقول كبير المسؤولين العلميين للشركة مايكل دولستن: "منذ بداية الوباء، أصيب أكثر من 11 مليون طفل دون سن 18 عاماً بعدوى كورونا في الولايات المتحدة وحدها، وهو ما يمثل حوالي 18% من الحالات المُبلغ عنها، الأمر الذي أدى لدخول أكثر من 100 ألف شخص إلى المستشفيات".

وأضاف دولستن: "هناك حاجة كبيرة لم يتم تلبيتها حتى الآن لوجود علاجات يمكن أن يأخذها الأطفال والمراهقون لمساعدتهم في منع تدهور الأعراض والإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك الحاجة إلى دخول المستشفى أو الوفاة".

وذكر الموقع أنه تم اعتماد "باكسلفويد" بالفعل للاستخدام في العديد من البلدان حول العالم للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاماً أو أكثر، مع تقديم أكثر من 1.5 مليون جرعة منه للعلاج حتى الآن، كما أن من المتوقع أن يتم توفير 30 مليون جرعة بحلول يوليو المقبل للمساعدة في مكافحة عدوى كورونا.

وتقول "فايزر" إن تجربة المرحلة ما قبل الأخيرة هذه ستشمل ما يقرب من 140 مشاركاً من الأطفال دون سن 18 عاماً، مشيرة إلى أنها تعمل أيضاً على "تطوير تركيبة مناسبة للعمر لثلاث مجموعات إضافية تقل أعمارهم عن 6 سنوات".

وأظهرت بيانات الدراسات السابقة التي أجرتها "فايزر" على البالغين المعرضين لمخاطر عالية أن "باكسلفويد" يقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89% في حال الحصول عليه في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وبنسبة 88% عند إعطائه في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، حسب الشركة.