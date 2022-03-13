4 نصائح لحفظ الثوم في منزلك

قدم الحاج حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، 4 نصائح لربات البيوت والراغبين في حفظ الثوم بالمنازل دون تعرضه للتلف، طوال العام، وذلك كبديل للشراء من الأسواق بأسعار مرتفعة.

وشملت النصائح: شراء ثمرة الثوم من السوق بقطر 5 سم فأكثر، مع التأكد من عدم وجود عفن أو أي فطريات، ثم تجميع المحصول من العروش، وتحزيمه ووضعه علي المنضدة، أو بأي مكان داخل المنزل أو شرفة المنزل، بحيث تكون الثمرة من أسفل والعروش من أعلي وذلك لمدة أسابيع بهدف تجفيفه، وبعدها وضعه في مكان يتعرض للشمس والظل وبعيد عن ارتفاع درجات الحرارة، طوال أيام الاسبوع، ما يجعل الحفظ سليم، وآمن، ليكون بتلك الخطوات بقوته ونضجه طوال العام.

وتابع: أن الحفظ يجعل الثوم موجود داخل المنزل طوال العام، بعيد عن ارتفاع الأسعار وجشع التجار، حيث أن قيمة الكيلوجرام أثناء الزراعة وتقليع المحصول لا تتجاوز 6-7 جنيها، وبعد شهور يتجاوز الكيلوجرام 20 جنيها.

وكشف أبو صدام، عن انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية خلال الأسابيع المقبلة، وشهر رمضان، بسبب قدوم فصل الربيع والارتفاع النسبي في درجات الحرارة، ما يجعل التاجر والمنتج يتخلص من المحصول قبل تعرضه للعفن.