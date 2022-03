4 خطوات بسيطة للسيطرة على مرض السكري

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن 37.3 مليون شخص في أمريكا فقط يعانون من مرض السكري و96 مليون من مقدمات السكري.

وهناك نوعان من مرض السكري: النوع الأول، والذي يُعرف أيضاً بمرض السكري الذي يظهر عند الأحداث أو السكري المعتمد على الأنسولين، والنوع الثاني، والذي يرتبط إلى حد كبير بنمط الحياة ويتطور بمرور الوقت.

وإذا تُرك مرض السكري دون علاج، فإنه يرتبط بحالات صحية خطيرة مثل تلف الأعصاب، والفشل الكلوي، والعمى، وأمراض القلب، وبتر الأطراف.

لذلك، يستعرض التقرير التالي، 4 أسرار فعالة للسيطرة على مرض السكري، وفقاً لموقع " Eat This, Not That!" الأمريكي.

1-تمارين الوزن

هناك أدلة متزايدة على أن تدريب الوزن فعال للغاية في كل من الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني وإدارته.

أظهرت ورقة واحدة من كلية هارفارد للصحة العامة أن رفع الأثقال يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار الثلث.

وفيما يخص ذلك، قال Anders Grøntved ، الباحث الزائر في قسم التغذية في كلية هارفارد للصحة العامة HSPH وطالب الدكتوراه في علم الأوبئة في جامعة جنوب الدنمارك: "حتى الآن، أفادت الدراسات السابقة أن التمارين الهوائية لها أهمية كبرى للوقاية من النوع الثاني من مرض السكري، لكن الكثير من الناس يجدون صعوبة في المواظبة على ممارسة التمارين الهوائية أو الالتزام بها".

وأضاف: "تشير هذه النتائج الجديدة إلى أن تمارين الوزن، إلى حد كبير، يمكن أن يكون بمثابة بديل للتمارين الهوائية للوقاية من النوع الثاني من مرض السكري".

2-إدارة الإجهاد

هل تعلم أن مستويات التوتر تؤثر على نسبة السكر في الدم ومرض السكري؟

قالت عيادة كليفلاند: "الإجهاد يمكن أن يزيد من صعوبة السيطرة على مرض السكري، لأنه قد يتخلص من روتينك اليومي ويمكن أن يؤدي إلى تآكل وتمزق في جسمك".

وشرحت العيادة الطبية قائلة: "الهرمونات الناتجة عن الإجهاد تزيد من ضغط الدم، وترفع معدل ضربات القلب، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك ينصح بمحاولة إدارة الإجهاد للسيطرة على السكري".

3-تجربة حمية البحر الأبيض المتوسط

يمكن أن يساعد اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط على إدارة مرض السكري وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

قال ديموسثينس باناجيوتاكوس، أستاذ في جامعة هاروكوبيو، أثينا، اليونان: "الالتزام بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط قد يمنع تطور مرض السكري بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الثقافة، فهذا النظام الغذائي له تأثير مفيد، حتى في الفئات المعرضة لخطر كبير".

4-الإقلاع عن التدخين

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن المدخنين لديهم مخاطر أعلى بنسبة 30٪ إلى 40٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بغير المدخنين.

وأوضحت (CDC): "أكدت الدراسات أنه عندما يتعرض الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع 2 لمستويات عالية من النيكوتين، يكون الأنسولين (الهرمون الذي يخفض مستويات السكر في الدم) أقل فعالية".

وأضاف: "الأشخاص المصابون بالسكري الذين يدخنون يحتاجون إلى جرعات أكبر من الأنسولين للسيطرة على نسبة السكر في الدم".