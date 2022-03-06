ما هي فوائد بذور الشمر

بذور الشمر من أكثر التوابل ذات الفوائد الصحية، وقد استخدمت بذور الشمر في الطب الشعبي حول العالم لخصائصها المعززة للهضم وكذلك إنقاص الوزن، والشمر غنى بالكالسيوم وفيتامين سي والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم علاوة على دورها في إنقاص الوزن فهي تمنع الإصابة بالسرطان لأنها تحتوي على مركب يسمى الأنيثول وهو فعال في تدمير خلايا سرطان الثدي وحتى وقف انتشاره ويقال أيضًا إن الأنثول الموجود في بذور الشمر يحفز إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات.

فيما يلي بعض فوائد بذور الشمر

يفيد في حالات الجهاز التنفسي المزمنة التي تؤدي إلى الضعف (مثل السل). يحسن القوة والمناعة مفيد في اضطرابات النزف. يحسن قوة الهضم مفيد للقلب مفيد في تسكين الآلام أثناء الحيض كدعم إضافي للمرأة، الشمر يعزز تدفق حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات. بذور الشمر تساعد أيضًا في علاج الإصابة بالديدان والإمساك والإحساس بالحرق وفقدان الشهية وقلة الاهتمام بالطعام والقيء والسعال والبرد. بذور الشمر له فوائد للصحة العقلية فهو يساعد في تعزيز اليقظة العقلية.

الشمر وبذوره قد يحسن صحتك بالطرق التالية:-