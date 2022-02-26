أغذية لتعويض نقص فيتامين "د"

تتعدد أنواع المواد الغذائية التي تُساعد على تعويض نقص فيتامين D في الجسم المهم لجسم الإنسان.

وأوضحت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا فوسكريسينسكايا، أن فيتامين D هو أحد الفيتامينات المهمة للجسم، لأنه يساعد على امتصاص الكاليسيوم والفوسفور من الطعام، ويمنع هشاشة العظام وتطور السرطان.

وأكدت خبيرة التغذية، أن الجسم "ينتج حوالي 90% من فيتامين D بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية"، إلا أنه في فصل الشتاء حيث تقل أشعة الشمس نتيجة تلبد السماء بالغيوم، "يمكن تعويض نقص هذا الفيتامين بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وكبد سمك القد والكافيار الأسود والأحمر".

وقالت: "كما يمكن الحصول على هذا الفيتامين من الفطر"، مضيفة أن الفيتامين يوجد أيضاً في "البيض ولحم البقر والزبدة وحليب الماعز والأجبان".

ولفتت الخبيرة الروسية إلى أن فيتامين D يدعم صحة الجهاز العصبي ومنظومة المناعة وينظم مستوى الكوليسترول في الدم.

ومضت في حديثها بالقول: "يجب القول إن الكثيرين يعانون من نقص فيتامين D وعليهم الاهتمام بذلك".