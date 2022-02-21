طريق بسيطة لتهدئة معدة طفلك

تشتكي العديد من الأمهات من صراخ أطفالهن المتواصل، خاصة في الأشهر الأولى من العمر، بسبب مشاكل الجهاز الهضمي وآلام المعدة التي لا تهدأ.

لذا، واحدة من أكثر المواضيع بحثا على موقع "جوجل" العالمي هي "طرق تهدئة معدة الطفل"، وكيفية التعامل مع كل شيء بداية من الغازات والإمساك وحتى انسداد الأمعاء.

تعتبر آلام البطن من المشاكل الشائعة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وفقا لموقع babycenter الشهير.

ويعد الإمساك السبب الأكثر شيوعًا، ومن أبرز علاماته أن تكون حركة الأمعاء لدى رضيعك أقل تواتراً من المعتاد ويبدو أنه غير مرتاح، أو يكون البراز صلبا أو جافا.

يليه آلام الغازات التي تصيب الطفل بالضيق دون سبب واضح، حيث تتشكل الغازات عندما يبتلع الأطفال الهواء ومن علاماتها أن يشد ساقيه ويمتد ويقوّس ظهره.

بينما تشمل الأسباب الأخرى: الغازات، الارتجاع، الارتجاع المعدي المريئي، المغص، إنفلونزا المعدة، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

كما تشمل الأسباب دوار الحركة، الحساسية الغذائية، عدم تحمل اللاكتوز، انسداد الأمعاء، الحساسية الغذائية، التهاب الزائدة الدودية، والتهابات أخرى.

نصائح لتهدئة معدة الطفل

وقدم عدد من الخبراء بعض النصائح الموصى بها من لتهدئة معدة طفلك المضطربة، كالتالي:

1- تدليك البطن

لا يزال الجهاز الهضمي لطفلك غير ناضج جدًا، لكن يمكنك المساعدة في تحريك الأشياء قليلا.

قال أنتوني لويزيدس، دكتوراه في الطب وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في نيويورك: "يعتبر تدليك الرضع طريقة استثنائية وطبيعية لحل الانزعاج البطني".

ونقل موقع parents عن لويزيدس: "يبدو أن استخدام بروتوكول مدته 15 دقيقة من التدليك بالضغط المعتدل (تحريك الجلد) عدة مرات على الوجه والبطن والأطراف مفيد للغاية".

2- تمارين الدراجة

وفقا لطبيب الأطفال في روكفورد كيم ألت، هناك طريقة خارجية أخرى يجب تجربتها وهي تمارين ساق الطفل.

وقال ألت، دكتوراه في الطب: "تشمل المناورات التي يمكنك القيام بها لمساعدتهم على إخراج الغازات ثني الساقين وجلب الركبتين إلى البطن، وتحريك أرجل الطفل كأنه يركب الدراجات".

3- تركيبة غذائية سهلة الهضم

تقترح آمي ستوكهاوزن، أستاذ مساعد في طب الأطفال العام وطب المراهقين في كلية الطب والصحة العامة بجامعة ويسكونسن، اختيار تركيبة سهلة الهضم للتأكد من أنها لن تزعج بطن طفلك.

وقالت: "بالنسبة للأطفال الذين يعانون من بطون غازية أو براز صلب أو اضطراب في الجهاز الهضمي بسبب الحليب الاصطناعي، قد يكون من المفيد تجربة تركيبة تحتوي على بروتينات الحليب التي تم تكسيرها جزئيًا بالفعل، والتي يمكن أن تجعلها أسهل في الهضم بالنسبة لبعض الأطفال".

وأضافت: "بالنسبة لبعض الأطفال، قد يكون من المفيد أيضًا البحث عن تركيبة تحتوي على البروبيوتيك، حيث تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى أنه مفيد للمساعدة في عملية الهضم بالنسبة للرضع صعب الإرضاء وتعتبر آمنة بشكل عام في هذا السياق".

5- لا تفرط في التغذية

يتوقف الأطفال عندما ينتهون من الرضاعة الطبيعية، لكن من الصعب معرفة ذلك باستخدام الزجاجة.

يقول الدكتور لويزيدس: "من الأفضل أن يأكل الطفل كمية صغيرة كل ساعتين على أن يأكل كميات كبيرة كل 4، وإذا كان الطفل يبصق قد تحتاج إلى الانتظار حتى جلسته العادية التالية قبل إطعام المزيد".