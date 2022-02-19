أشهر أعراض نقص فيتامين B12

نقص فيتامين ب12 يتسبب في العديد من المخاطر الصحية والتي تتضح من خلال بعض الأعراض التي تدل على وجود نقص في الفيتامين ومنها ما يلي..

فيتامين ب12 يعد من أهم العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على عمل أجهزة الجسم بالشكل الصحيح، وإن نقص هذا الفيتامين قد يُعرض الجسم إلى العديد من المخاطر ويوجد العديد من الأعراض التي تثبت أنه يوجد نقص فيتامين ب12 بالجسم، ومنها وجود مشكلات في الأعصاب واضطراب الحالة المزاجية، إليكم أعراض نقص فيتامين ب12.

أعراض نقص فيتامين ب12

شحوب الجلد

من العلامات الظاهرة لمن يعانون من نقص فيتامين ب12 هو شحوب الجلد، حيث إن الجسم يكون ليس لديه القدرة على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وهذا يجعل الجسم يبدو شاحبًا، والجدير بالذكر أن فيتامين ب12 له دور مهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وأن النقص في هذا الفيتامين يتسبب في فقر الدم المرتبط باليرقان.

سرعة ضربات القلب

من أهم أعراض نقص فيتامين ب12 بالجسم أنه يساعد على زيادة سرعة ضربات القلب، حيث إن القلب يخفق بشكل سريع لتعويض انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، حيث يقوم القلب بدفع كمية أكبر من الدم إلى جميع الأجهزة والأعضاء بالجسم، وهذا يجعل ضربات القلب سريعة.

الشعور بالتعب

نقص فيتامين ب 12 يتسبب في الشعور بالتعب والإعياء، وهذا نتيجة عدم وصول الأكسجين لجميع أجهزة الجسم بالكفاءة المطلوبة بسبب قلة خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين وتوزعه على أعضاء وأجهزة الجسم مما يتسبب في الإجهاد والتعب.

ضيق التنفس

فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 يتسبب في الشعور بالضيق في التنفس الذي يكون ناتجا عن نقص خلايا الدم الحمراء وسرعة ضربات القلب، ومن المهم استشارة الطبيب عند حدوث هذا.

الصعوبة في المشي

النقص الشديد في فيتامين ب12 قد يؤدي إلى العديد من الأضرار ومن ضمنها تلف الأعصاب المحيطية والتي تتسبب في وجود مشكلات في الحركة، حيث إنها قد تؤدي إلى التنميل في الأطراف كما أنه أيضًا من الممكن أن يؤدي إلى الضعف في العضلات.

الوخز في اليدين والقدمين

فيتامين ب12 يقوم بالمساعدة على إنتاج مادة المايلين، وهي عبارة عن طبقة لحماية الأعصاب والمساعدة على نقل الأحاسيس المختلفة، ولهذا عند نقص فيتامين ب 12 قد تتعرض الأعصاب إلى التلف، ومن أكثر الأعضاء التي تتأثر سريعًا هي الأطراف نتيجة التلف في الأعصاب المحيطية التي تتسبب بالشعور بالوخز والتنميل في اليدين والقدمين.

اضطراب الحالة المزاجية

نقص فيتامين ب12 يتسبب في اضطراب الحالة المزاجية والإصابة بالقلق والتوتر والعصبية الزائدة، ولهذا عند وجود هذه الأعراض يجب عمل التحاليل اللازمة حتى يتم علاج نقص فيتامين ب12 إن وجد.