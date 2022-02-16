مشروب قد يُصيبك بسكتة دماغية!

حذرت العديد من الأبحاث من مشروب قد يتسبب في توقف القلب والسكتة الدماغية لدى الأشخاص الأصحاء.

وقالت الطبيبة في عيادة كليفلاند، رولا الحاج علي إن: "مشروبات الطاقة تحتوي على جرعات كبيرة من الكافيين وأحيانا منبهات أخرى"، وفقًا لموقع "ديلي إكسبريس".

وأضافت الطبيبة: "اكتشفنا أن بعض الأشخاص الذين يستخدمون هذه المشروبات يأتون إلى المستشفى مصابين بسكتة دماغية أو نزيف حاد في الدماغ، وهؤلاء هم عادة من الشباب، والأشخاص الأصحاء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر".

وأوضحت، أنه عندما تحدث السكتة الدماغية بعد تناول مشروب الطاقة، فإنها تكون نتيجة متلازمة تضيق الأوعية الدماغية الانعكاسية (RCVS) وأهم أعراضه هو صداع مفاجئ، والذي يشتد بسرعة في غضون بضع دقائق.

وتابعت: "قد يتسبب هذا في حدوث تشنج مفاجئ في الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يمكن أن يؤدي إما إلى تقييد تدفق الدم إلى العضو أو التسبب في حدوث نزيف".

"ومن غير الواضح حتى الآن سبب تحفيز مشروبات الطاقة RCVS، ولكن يعتقد أن تناول الكافيين الزائد يمكن أن يكون سبب المشكلة، ولكن ذلك يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني أو عدم انتظام ضربات القلب". وفق الطبية.