وجبات طعام تشعرك بالجوع أكثر ..!

بعض الأطعمة والوجبات تشعر الشخص بالجوع، فإن كنت تتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية في محاولة منك لسدّ جوعك، ننصحك بعدم الاعتماد على الوجبات التالية لأنها ستزيد شعورك بالجوع عوضاً عن كبحه لذا نقدم لكم مجموعة من الوجبات التي تشعرك بالجوع فحاول أن تتجنبها.

رقائق الشيبس والبريتزلز

النقرشات المالحة ستزيد شعورك بالجوع والعطش في آنٍ معاً إذ ستمنح جسمك كمية كبيرة من الملح تجعله يطلب الأكل في حين كل ما يحتاج إليه هو الماء فقط.

الدايت صودا

تحتوي الصودا الدايت على سكريات اصطناعية والتي تحفّز رغبتك بالحصول على الاكل الذي يحتوي على السكر الطبيعي لتلبي طلب حاجات جسمك.

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رقائق الذرة

ليست جميع رقائق الذرة والحبوب مشبعة ومتشابهة، فمنها ما يحتوي على السكريات ومنها ما يحتوي على القليل من الألياف وفي كلتي الحالتين سيزداد شعورك بالجوع. ننصحك باستبدال رقائق الذرة بكاسة من الشوفان والفاكهة المقطعة.

زبادي بالفواكه قليل الدسم

يعتبر الزبادي بالفواكه من أكثر الاطعمة الصحية ولكنه غني بالكربوهيدرات ويحتوي على دهون قليلة وبالتالي لن يسدّ جوعك بل سيدفعك إلى تناول المزيد.

الخبز

لن تسدّ قطعة من الخبز أو التوست جوعك فالخبز على أنواعه وحتى ذاك بالقمحة الكاملة يرفع معدل الأنسولين في دمك ما يؤدي إلى زيادة في الوزن وخطر على الصحة بالاضافة إلى إمكانية الاصابة بالسكري. كل ذلك إلى جانب أنّ الخبز لن يشعرك بالامتلاء بل سيدفعك إلى تناول المزيد من الطعام.