علماء يكتشفون سلالة جديدة من "كورونا"

اكتشف علماء صينيون انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي ربما انتقلت من الحيوانات إلى البشر ولا يمكن "تحييدها" بواسطة الأجسام المضادة.

ويرى علماء من جامعة ووهان، أن سلالة NeoCoV المكتشفة في جنوب إفريقيا و"قريبها الوثيق"، PDF-2180-CoV، "يمكن أن تستخدم بكفاءة بعض أنواع الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 للخفافيش ( ACE2)، وبشكل أقل تفضيلا، ACE2 البشري للدخول".

وأوضح العلماء، إن العدوى بالسلالة تستهدف الخفافيش الآن، ولا يمكن تحييدها من خلال الأجسام المضادة التي تستهدف SARS-CoV-2 أو MERS-CoV".

وأشاروا إلى أن هذه السلالة تظل غامضة"، محذرين من تهديد السلامة البيولوجية المحتمل للبشر، في ظل ارتفاع معدل الوفيات وانتقال العدوى.

وأظهرت بعض الدراسات الحديثة، التي أجراها علماء صينيون أيضا، أن متحوّر أوميكرون، الذي تسبب في موجة جديدة من العدوى في جميع أنحاء العالم وهو الآن سائد في العديد من البلدان، انتقل من البشر إلى الفئران، وتراكم بسرعة تؤدي فيها الطفرات إلى إصابة ذلك المضيف، ثم عادت مرة أخرى إلى البشر.