تناول السمك المالح يُسبب مرضا خطيرا!

على الرغم من أن السمك يحمل فوائد كثيرة لصحة الإنسان لا تعد ولا تحصى، إلا أن الدكتور الصيدلاني حسين عبدي، أكد أن تناول السمك المالح يحفز الإصابة بسرطان القولون.

ونصح الطبيب حسين عبدي ينصح بعدم تناول السمك المالح لأنه يحفز السرطان.

وقال: "ينتشر تناول هذا النوع من المأكولات البحرية على نطاق واسع في بلدان جنوب شرق آسيا، حيث تتم إضافته إلى أطباق الأرز وغيرها، كما يضاف الصوصج والنقانق واللحوم المعالجة، التي أدرجت جميعها في قائمة الفئة الأولى من المواد الغذائية المسرطنة".

وأضاف: "تؤدي عملية تمليح الأسماك للحفاظ عليها فترة طويلة، إلى تكوّن مواد ثانوية تزيد من احتمال الإصابة بالسرطا".

ولفت إلى أن جميع الأطعمة المالحة والمخللة والمدخنة، ترتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة. لذلك ينصح بتجنب تناول مثل هذه الأطعمة قدر الإمكان.