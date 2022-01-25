يحرص الكثير على البحث عن أفضل مأكولات شتوية خلال المنخفض الجوي، الذي يضرب البلاد، حيث أن فصل الشتاء له خصوصيته فيما يتعلق بالطعام، حيث تنتشر بعض الماكولات الشعبية التي يتم استهلاكها بسبب درجات الحرارة المنخفضة. ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أفضل مأكولات شتوية خلال المنخفض الجوي.

1- شوربة العدس

تعتبر شوربة العدس من أشهر الأكلات في بلاد الشام. وكما يشير الإسم أهم صنف فيها هو العدس ولكنها قد تحتوي على خضروات مختلفة.

فوائد شوربة العدس للبرد

شوربة العدس تحمي من نزلات البرد

تساعد شوربة العدس على النوم باسترخاء

شوربة العدس تخلصك من القلق والتوتر

تقلل فرص تعرضك للشيخوخة

شوربة العدس تعتبر وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.

2- المسخن

أكلة فلسطينية تصنع من الدجاج والبصل وزيت الزيتون وخبز “الطابون” بالإضافة إلى “السماق”. تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم لتمده بالطاقة.

3- الكشك

هي أكلة معروفة في بلاد الشام بالإضافة إلى مصر والعراق. يتكون الكشك من؛ دشيش القمح، واللبن الحامض. يعطي حرارة لجسم الإنسان، ويشعره بالشبع لفترة طويلة.

4- الفريكة

تطبخ الفريكة، حبوب قمح خضراء، بوصفة بسيطة. وهي من الأكلات الشعبية المنتشرة في فصل الشتاء، كما يمكن أن يصنع منها شوربة.

5- الخبيزة

الخبيزة منشرة جدا في فصل الشتاء، لأنها سهلة و يعتقد أن لها فوائد طبية كمعالجة نزلات البرد.

6- المجدرة

أكلة شتوية سهلة التحضير؛ تصنع من الأرز وحبوب العدس الخاصة بها “تختلف عن حبوب العدس لشوربة العدس” ويضاف إليها البصل المقلي.

7- الكراوية

الكراوية من الحلويات التقليدية في فصل الشتاء. تقدم في مناسبة الولادة في بلاد الشام، سريعة التحضير.

8- السحلب

هو مشروب ساخن لأيام الشتاء الباردة و له قيمة غذائية عالية، هو مسحوق أبيض يشبه الطحين سهل التحضير ، ويتم تزينة بالمكسرات والقرفة، وتشتهر به مصر ودول بلاد الشام .