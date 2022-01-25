طريقة سهلة ومثالية لعلاج جفاف الحلق وصعوبة البلع

يعد البرد والإنفلونزا عدوى شائعة خلال موسم الشتاء، وتتسبب العدوى في جفاف الحلق، وستشعر أيضاً بأعراض مثل: سيلان الأنف، العطس، السعال، آلام الجسم والحمى الخفيفة.

وتستغرق معظم نزلات البرد بضعة أيام لتأخذ مجراها، ولن تعالج المضادات الحيوية البرد؛ لأنها تقتل البكتيريا فقط وليس الفيروسات، وعلاج جفاف الحلق وصعوبة البلع الناتج عن الإنفلونزا ونزلات البرد هو كالتالي:

تناول مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية مثل أسيتامينوفين (تايلينول) أو إيبوبروفين (أدفيل)؛ لتخفيف التهاب الحلق وآلام الجسم.

استعن بأقراص استحلاب الحلق.

اشرب السوائل الدافئة، مثل المرق والشاي الساخن.

تغرغر بمزيج من الماء الدافئ ونصف ملعقة صغيرة من الملح.

استخدم بخاخ الأنف المزيل للاحتقان لتخفيف احتقان الأنف.

اشرب سوائل إضافية؛ للحفاظ على رطوبة فمك وحلقك ومنع الجفاف.

احصل على الكثير من الراحة.

قم بتشغيل جهاز ترطيب الهواء في غرفتك.