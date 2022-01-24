فوائد عجيبة لعصير البرتقال

قالت الدكتورة كاري روكستون، من مركز علوم عصير الفاكهة في بلجيكا، إن: تناول الكثير من عصير البرتقال يخفض ضغط الدم، والاستهلاك المنتظم لهذا المشروب يساعد في تجنب مشاكل القلب".

وأوضحت الطبيبة، أن كوبا واحدا من عصير البرتقال يخفض ضغط الدم الانقباضي يوميا بمقدار ثلاثة مليمترات من الزئبق وضغط الدم الانبساطي بما يقرب من 2 مم من الزئبق.

وأضافت: "يحتوي كل من البرتقال وعصير البرتقال على بوليفينول نباتي يسمى هسبريدين، والذي يعمل على إرخاء الأوعية الدموية مما يسهل على الجسم التحكم في ضغط الدم. ويتم امتصاصه من العصير بشكل أكثر كفاءة من البرتقال الكامل، نظرًا لقلة كمية الألياف الموجودة في البرتقال الكامل يمنع الجسم من امتصاص الهسبريدين، كما يعمل عصير البرتقال كمصدر للبوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم".

ووفق الخبيرة، فإن الهسبريدين في جسم الإنسان عند هضمه يتحول إلى هسبريتين. وأضافت "مركب جديد في دمائنا يسمى هسبريتين يساعد على استرخاء الأوعية الدموية مما له تأثير كبير على ضغط الدم، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"، بحسب مانشرت "ديلي إكسبريس".

وارتفاع ضغط الدم الشرياني (ارتفاع ضغط الدم) هو متلازمة ارتفاع ضغط الدم الانقباضي، وفي نفس الوقت أو بشكل مستقل، الانبساطي. تساهم أكثر من 20 توليفة في الشفرة الوراثية البشرية في ظهور ارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في نهاية عام 2020، كان أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ولا يعرف خمسي الناس عن إصابتهم، ويتم علاج واحد فقط من كل عشرة مرضى بارتفاع ضغط الدم.