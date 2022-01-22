أطعمة غنية بالكوليسترول لكنها صحية للجسم يمكنك تناولها..!

على الرغم من أن الكوليسترول يعرف بأنه أحد أكثر المواد التي أسيء فهمها، حيث أنه لعقود من الزمان، تجنب الناس الأطعمة الصحية والغنية بالكوليسترول مثل البيض، خوفًا من أن تزيد هذه الأطعمة من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأن تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن، إلا أن فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بحث حول أن العديد من الأطعمة على الرغم من أنها غنية بالكوليسترول لكنها صحية للجسم يمكنك تناولها دون خوف أو خشية..!

ومع ذلك، تظهر الأبحاث الحديثة أنه بالنسبة لمعظم الناس، فإن تناول أطعمة صحية عالية الكوليسترول ليس ضارًا بالصحة، علاوة على ذلك، فإن بعض الأطعمة الغنية بالكوليسترول مليئة بالعناصر الغذائية المهمة التي تفتقر إليها الأنظمة الغذائية لكثير من الناس.

أطعمة غنية بالكوليسترول وصحية للجسم

البيض

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك تناولها، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، حيث أن بيضة كبيرة (50 جرام) توصل 207 ملغ من الكوليسترول، وغالبًا ما يتجنب الناس البيض خوفًا من أنه قد يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول وأن تناول البيض الكامل قد يعزز الكوليسترول (الجيد).

بصرف النظر عن كونه غنيًا بالكوليسترول، فإن البيض هو مصدر ممتاز للبروتين عالي الامتصاص والعناصر الغذائية المفيدة مثل السيلينيوم وفيتامين أ والعديد من فيتامينات ب، كما أظهرت الأبحاث أن تناول 1-3 بيضات يوميًا آمن تمامًا للأشخاص الأصحاء.

الجبن

شريحة واحدة (22 جرامًا) من الجبن السويسري توفر حوالي 20 مجم من الكوليسترول، فعلى الرغم من أن الجبن غالبًا ما يرتبط بزيادة الكوليسترول، إلا أن العديد من الدراسات أظهرت أن الجبن كامل الدسم لا يرفع مستويات الكوليسترول.

وفي الواقع، وجدت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على 162 شخصًا أن تناول (80 جرامًا) من الجبن كامل الدسم يوميًا، والذي يعتبر نسبة عالية من تناول الجبن، لم يرفع الكوليسترول الضار عند مقارنته بنفس الكمية من الجبن قليل الدسم أو عدد مماثل من السعرات الحرارية من الخبز والمربى.

المحار

يعتبر المحار، بما في ذلك السلطعون والروبيان، مصدرًا ممتازًا للبروتين وفيتامينات ب والحديد والسيلينيوم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فعلى سبيل المثال، توفر حصة (85 جرامًا) من الجمبري المعلب 214 مجم من الكوليسترول.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المحار على مكونات نشطة بيولوجيًا، مثل مضادات الأكسدة الكاروتينويد والحمض الأميني تورين، والتي تساعد في الوقاية من أمراض القلب وخفض الكوليسترول الضار.

تشير الأبحاث القديمة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من المأكولات البحرية يظهرون معدلات أقل من أمراض القلب والسكري والأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل مقارنة بمن يتناولون كميات أقل من المأكولات البحرية.

اللحوم

إن اللحوم التي تربى في المراعي مليئة بالبروتين، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين B12 والزنك والسيلينيوم والحديد، كما إنها أقل في الكوليسترول وتحتوي على المزيد من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

لحوم الأعضاء

إن لحوم الأعضاء الغنية بالكوليسترول، مثل القلب والكلى والكبد مغذية للغاية، فعلى سبيل المثال، يعتبر قلب الدجاج مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى B12 والحديد والزنك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

ولقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 9000 بالغ كوري أن أولئك الذين يتناولون بشكل معتدل اللحوم غير المصنعة، بما في ذلك لحوم الأعضاء، لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين لديهم أقل استهلاك.

السردين

بالإضافة إلى امتلائه بالعناصر الغذائية، يعد السردين مصدرًا لذيذًا ومريحًا للبروتين يمكنك إضافته إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، حيث تحتوي حصة (92 جرامًا) من هذه الأسماك الصغيرة على 131 مجم من الكوليسترول، بالإضافة إلى 63٪ من القيمة اليومية لفيتامين د، و 137٪ من القيمة اليومية لفيتامين B12، و 35٪ من القيمة اليومية للكالسيوم، علاوة على ذلك، يعتبر السردين مصدرًا ممتازًا للحديد والسيلينيوم والفوسفور والزنك والنحاس والمغنيسيوم وفيتامين هـ.

الزبادي كامل الدسم

الزبادي كامل الدسم هو طعام غني بالكوليسترول مليء بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور وفيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم، حيث يحتوي كوب واحد (245 جرامًا) من الزبادي كامل الدسم على 31.8 مجم من الكوليسترول.

وزاد الباحثون من تناول منتجات الألبان المخمرة بالكامل مع انخفاض الكوليسترول الضار وضغط الدم، بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري، بالإضافة إلى ذلك، تفيد منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي صحة الأمعاء من خلال دعم بكتيريا الأمعاء الصديقة.

أطعمة غنية بالكوليسترول يجب تجنبها

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية، مثل اللحوم المقلية وأعواد الجبن، غنية بالكوليسترول وتستحق التجنب كلما أمكن ذلك، وهذا لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وقد تحتوي على دهون متحولة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ويضر بصحتك بعدة طرق أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تم ربط تناول كميات كبيرة من الأطعمة المقلية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري.

الوجبات السريعة

يعتبر تناول الوجبات السريعة عامل خطر رئيسي للعديد من الحالات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة، وفي الحقيقة، أولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل متكرر يميلون إلى زيادة الكوليسترول، والمزيد من دهون البطن، ومستويات أعلى من الالتهاب، وضعف تنظيم نسبة السكر في الدم.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة، مثل النقانق، هي أطعمة غنية بالكوليسترول يجب أن تحد من تناولها في نظامك الغذائي، حيث يرتبط تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة بزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون، ولقد ربطت مراجعة كبيرة شملت أكثر من 614000 مشارك كل حصة إضافية (50 جرامًا) من اللحوم المصنعة يوميًا مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42٪.

الحلويات

تميل الكوكيز والكعك والآيس كريم والمعجنات والحلويات الأخرى إلى أن تكون غنية بالكوليسترول، بالإضافة إلى السكريات المضافة والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية، وقد يؤثر تناول هذه الأطعمة بشكل متكرر سلبًا على الصحة ويؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

ولقد ربطت الأبحاث تناول السكر المضاف بالسمنة والسكري وأمراض القلب والتدهور العقلي وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون هذه الأطعمة خالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والدهون الصحية.