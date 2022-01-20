مشروبات تنظف الكبد بشكل طبيعي

يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، لأنه مسؤول عن مجموعة واسعة من الوظائف من بينها التخلص من السموم وتنظيم المغذيات وتنشيط الإنزيمات ويفرز العصارة الصفراء، التي تساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي. ولهذا هو السبب في أن العناية المناسبة بالكبد مهمة للغاية للحفاظ على صحتنا العامة.

إلى هذا، قال استشاري التغذية روبالي داتا: "يقوم الكبد بأكثر من 500 وظيفة منقذة للحياة ومستدامة يوميًا. كما أنه أيضًا أحد الأعضاء التي تطهر نفسها. لذلك، من المهم جدًا إطعام أجسامنا طعامًا صحيًا ومغذيًا، حتى لا يبذل الكبد مجهودًا كبيرًا طوال الوقت".

وهناك بعض الخيارات لمشروبات صحية تساعد في التخلص من السموم، مما يسهم في تعزيز عملية تطهير الجسم بسهولة مما يدعم صحة الكبد، كما يلي:

1. القهوة

يعد مشروب القهوة أحد أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم. وتشرح العديد من الدراسات أن تناول القهوة بالجرعات الصحيحة يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الكبد. يوضح روبالي داتا أن نتائج إحدى "الدراسات التجريبية أظهرت أن تناول القهوة بكميات معتدلة يساعد في الواقع في الحفاظ على الكبد خاليًا من الأمراض. كما تبين أن تناول القهوة يقلل من ترسب الدهون في الكبد مع زيادة قدرة مضادات الأكسدة عن طريق زيادة إنتاج الغلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

2. الشاي الأخضر

تشير دراسة نُشرت في دورية الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أن الشاي الأخضر، إلى جانب التمارين الرياضية، يساعدان في تعزيز صحة الكبد. توصلت دراسة، أُجريت على جرذان المختبر، إلى أن تناول مستخلص الشاي الأخضر أدى إلى التخلص من العناصر الغذائية المُصنعة بشكل مختلف، كما أن الجسم تعامل مع الطعام بشكل أفضل.

3. شاي الكركم

من المعروف أن الكركم من العناصر بالغة الأهمية كمضاد للالتهاب.

في هذا السياق، يضيف روبالي داتا أن الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات. يساعد تناول شاي الكركم أيضًا على تعزيز الدورة الدموية في الجسم، مما يعزز صحة الكبد بشكل أكبر.

4. عصير الشمندر

يحتوي الشمندر (أو البنجر) على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، مثل حمض الفوليك والبكتين والبيتالين والبيتين. كما يتميز بتوفيره لكمية كافية من الألياف والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامينات A وC.

فيما يقول خبير التغذية روبالي داتا: "تساعد هذه العناصر الغذائية (التي يوفرها الشمندر) بشكل أكبر في تحسين تدفق العصارة الصفراء مما يساعد على إزالة النفايات السامة من أجسامنا".